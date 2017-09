Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Αυτό είναι λοιπόν το νέο υπερ- αυτοκίνητο με το οποίο ηMercedes και η AMG γιορτάζουν το μισό αιώνα ζωής της τελευταίας και παρουσιάστηκε επίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης. Το Mercedes-AMG Project One είναι ότι πιο κοντινό στην τεχνολογία της Φόρμουλα 1 υπάρχει, έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί σε δημόσιους δρόμους και φυσικά ανάλογες επιδόσεις: 0-200 χλμ./ ώρα σε λιγότερα από 6,0 δεύτερα, τελική ταχύτητα πάνω από 350 χλμ./ ώρα.



Αισθητικά το Project One είναι εντυπωσιακό χωρίς όμως να είναι ούτε ακραίο, ούτε φουτουριστικό. Θυμίζει τα πιο παλιά αγωνιστικά του Γκρουπ C και λιγότερα τα πιο σύγχρονα της κλάσης LMP1 του Le Mans. Στα τελευταία παραπέμπει η μεγάλη εισαγωγή αέρα στην οροφή, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και μια πληθώρα ενεργών αεροδυναμικών βοηθημάτων. Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα του εσωτερικού, με στοιχεία από F1, όπως το τιμόνι αλλά και πλήρη εξοπλισμό -οι οθόνες είναι δύο, η μια είναι ο πίνακας οργάνων και η άλλη για τον έλεγχο των πολυμέσων- ενώ τα καθίσματα είναι στην ουσία «μαξιλαράκια», μιας και το περίγραμμά τους είναι διαμορφωμένο στο πλαίσιο από ανθρακονήματα. Φυσικά δεν ρυθμίζονται, ενώ αντίθετα ρυθμίζονται τόσο τα πεντάλ όσο και το τιμόνι. Το σύστημα πρόωσης προέρχεται από το μονοθέσιο W08 της Φόρμουλα 1 και αποτελείται συνολικά από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και 4 ηλεκτροκινητήρες. Ο πρώτος είναι ένας hich tech V6 1.600 κυβικών, που υποβοηθάται από δύο ηλεκτροκινητήρες 90 και 120 kW -ο πρώτος στο turbo και ο δεύτερος στο στρόφαλο, όπως στην F1- με αποτέλεσμα η απόδοσή του να ξεπερνά τους 680 ίππους. Ενδιαφέρον είναι πως σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του επικεφαλής της AMG Tobias Moers θα χρειάζεται πλήρη ανακατασκευή κάθε 50.000 χιλιόμετρα. Οι άλλοι δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 120 kW (163 ίππους) ο καθένας κινούν τους εμπρός τροχούς, εξασφαλίζοντας έτσι και την τετρακίνηση, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς να φτάνει τουλάχιστον τους 1006 ίππους. Ενδιαφέρον είναι πως το Project One μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά ηλεκτρικά για 25 χιλιόμετρα.



Το Mercedes-AMG Project One θα κατασκευαστεί από την AMG σε μόλις 275 μονάδες, που έχουν όλες προπωληθεί, έναντι 2.275.000 ευρώ προ φόρων και θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες του πριν το τέλος του 2020. iefimerida loading…

