Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Μήπως αυτοί είναι οι λόγοι που (νιώθετε ότι) το αποσμητικό σας δεν αποδίδει; Έχουμε διαβάσει (και κατά καιρούς γράψει) τόσα πολλά για την εφαρμογή του αποσμητικού που, πλέον, είναι δύσκολο να βάλουμε αποσμητικό χωρίς να το σκεφτούμε πρώτα. Oκ, αστειευόμαστε, αλλά όπως και να το κάνεις το να αυξήσεις τη δυναμική του αποσμητικού σου, ας πούμε ότι έχει τα μυστικά του. Στην τελική ποιος θέλει να ιδρώνει ή να μυρίζει άσχημα; Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά εξασφαλίζει τη μυρωδιά του σώματός μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για να αποφύγουμε στιγμές που μπορεί να μας κάνουν να αισθανθούμεάβολα, είναι καλύτερο να αποφύγουμε τα παρακάτω λάθη. Ποια είναι αυτά;



Εφαρμόζετε το αποσμητικό αμέσως μόλις βγείτε από το ντουζ Γιατί είναι λάθος; Γιατί εκείνη τη στιγμή είστε ακόμα βρεγμένοι από το νερό.

Όταν το δέρμα έχει υγρασία είναι πιο δύσκολο να απορροφήσει και να «κρατήσει» το αποσμητικό. Οπότε φροντίστε τη στιγμή που θα το εφαρμόσετε, να έχετε στεγνώσει πλήρως. Ντύνεστε αμέσως μόλις βάλετε αποσμητικό Χρειάζεται να το αφήσετε να στεγνώσει πριν φορέσετε οποιδήποτε ρούχο πάνω από αυτό. Εν ανάγκη μπορείτε να υποβοηθήσετε την κατάσταση χρησιμοποιώντας πιστολάκι. Βάζεστε μεγάλη ποσότητα Σύμφωνα με τη δερματολόγο Dawn Harper η σωστή ποσότητα είναι δύο ρολαρίσματα (πάνω κάτω) ή ένα «φφσσττ» αντίστοιχα σε κάθε μασχάλη. Μάλιστα, όπως συμβουλεύει, δεν πρέπει καν να βάζουμε κάθε μέρα. «Μια με δύο φορές την εβδομάδα αρκεί».



Βάζετε αποσμητικό μόνο το πρωί Ίσως φαίνεται το πιο λογικό που μπορείτε να κάνετε δεδομένου ότι είναι μια κίνηση εντάσσεται στην πρωινή σας ρουτίνα ετοιμασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με dr. Harper, το να βάζετε αποσμητικό πριν κοιμηθείτε το βράδυ έχει καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη διάρκεια (το έχουμε εξηγήσει και εδώ). Μάλιστα, συμβουλεύει, το επόμενο πρωί να πλένουμε τις μασχάλες με νερό και σαπούνι. bovary loading…

