Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Όταν έχουμε κακή διάθεση, πρέπει να κάνουμε ή να σκεφτόμαστε μόνο θετικά πράγματα για να αισθανθούμε καλύτερα. Σωστά; Λάθος. Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Και οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ξυπνάμε, να δουλεύουμε, να υπάρχουμε με το ίδιο κέφι και ενέργεια.



Η διάθεση μας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή από ένα κακό ξύπνημα, κάτι που μόλις ακούσαμε, είδαμε, βιώσαμε ή μια ανάμνηση που ανασύραμε από το «σκληρό μας δίσκο». Είναι αυτό ευχάριστο; Όχι. Είναι μεμπτό ή κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε; Ούτε. Είναι λογικό. Παρόλα αυτά, δε φαίνεται να το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Έτσι, όταν δεν αισθανόμαστε χαρούμενοι, ενστικτωδώς προσπαθούμε να διώξουμε τα άσχημα vibes, συναισθήματα και σκέψεις και να τα αντικαταστήσουμε με πιο θετικά ώστε να ανέβουμε πιο δυναμικά και αισιόδοξα το βουνό που λέγεται «οικογένεια, δουλειά, υποχεώσεις». Είναι αυτό πάντα εφικτό; Ξεκάθαρα, όχι. Σύμφωνα με τον Mo Gawdat, συγγραφέα του βιβλίου Solve for Happy, αυτός ίσως είναι ένας από τους πιο αναποτελεσματικούς τρόπουςνα νιώσουμε καλά. Για την ακρίβεια, αυτό που έχουμε περισσότερη ανάγκη εκείνη τη στιγμή είναι να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να τα αποδεχτούμε.



«Όταν κάτι ή κάποιος γίνεται πυροδοτεί την απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων, ας τα αναγνωρίσουμε και ας τα αγκαλιάσουμε», υποστηρίζει. Μάλιστα συγκρίνει αυτή τη διαδικασία με τον πόνο που μπορεί να νιώσουμε κάποια στιγμή στο στομάχι και προσπαθούμε να σκεφτούμε τι μπορεί να φάγαμε και τελικά να μας πείραξε. «Προσπαθήστε να ανακαλύψετε το λόγο που δεν αισθάνεστε καλά», δηλώνει ο Gawdat «Ακόμα κι αν δεν τον βρείτε ώστε να καταφέρετε να «διορθώσετε την κατάσταση» αναγνωρίστε το συναίσθημα και πείτε στον εαυτό σας «Δεν αισθάνομαι καλά»». Μπορεί όλο αυτό να σας φαίνεται περίεργο, αμήχανο, ίσως και εκνευριστικό, αλλά υπάρχει πρόσφατη έρευνα που επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του αιγύπτιου συγγραφέα. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Αυγούστου Journal of Experimental Psychology υποστηρίζει πως για μερικούς, το κλειδί για να αγγίξουν την ευτυχία είναι η ικανότητα να αισθάνονται κακόκεφοι μερικές φορές. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.300 φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Κίνα, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: Ποια συναισθήματα θα ήθελαν να νιώθουν περισσότερο ή λιγότερο και ποια αισθάνονται όντως. Εκείνοι που δήλωσαν ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή και νιώθουν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα, τελικά αποδείχτηκαν εκέινοι που ένιωθαν οποιδήποτε συναίσθημα έμοιαζε σωστό κάποια δεδομένη στιγμή, ακόμα κι αν αυτό ήταν αρνητικό. «Η επιθυμία να είμαστε χαρούμενοι και ευδιάθετοι όλη την ώρα δεν είναι και τόσο ρεαλιστική», τονίζει η επικεφαλής της έρευνας και καθηγήτρια ψυχολογίας στο εβραικό πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Maya Tamir. «Το να μη θέλουμε να νιώθουμε λύπη, θυμό, φόβο, επίσης δεν είναι ρεαλιστικό». Αν μπορούσαμε να δεχόμαστε, ακόμα και να καλωσορίζουμε κάθε συναίσθημα που έρχεται στην επιφάνεια, ακόμα και τα πιο δυσάρεστα, θα ήταν πολύ πιο πιθανό και εύκολο να αισθανθούμε, τελικά, πιο πλήρεις και ευτυχισμένοι». Συμπερασματικά, κακό δεν είναι να μην είσαι καλά, κακό είναι να κάνεις τα πάντα για να διώξεις αυτό το συναίσθημα. Την επόμενη φορά, λοιπόν, προσπαθήστε -έστω και σαν άσκηση- να το αναγνωρίσετε, να βρείτε τι σας το προκαλεί και να το αποδεχτείτε. Ίσως να είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος για να το ξεφορτωθείτε. bovary loading…

