Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Κάνοντας μια βόλτα στα καταστήματα με μπαχαρικά και βότανα, μπορείτε να διαπιστώσετε πως η αγορά διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από τροφές που ξεχωρίζουν για τις αμέτρητες ευεργετικές ιδιότητές τους στον ανθρώπινο οργανισμό και αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας, αρκεί βέβαια αυτή να είναι ισορροπημένη. Ενώ λοιπόν κάποιες από αυτές είναι πολύ διαδεδομένες, αποφασίσαμε να σας μυήσουμε στα μυστικά μιας υπερτροφής, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην Ινδία και η χρήση της οποίας γίνεται από την αρχαιότητα ακόμα, καθώς υπήρξε πάντα ένα από τα δημοφιλέστερα φυτά στον χώρο της φαρμακευτικών βοτάνων. Πρόκειται για το φυτό που ακούει στο όνομα «Moringa Οleifera» (Μορίνγκα Ολεϊφέρα) και ευδοκιμεί σε πολλά τροπικά μέρη του κόσμου. Τρώγονται σχεδόν όλα τα μέρη του και οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν ως «δέντρο θαύμα» ή «δέντρο της ευεξίας», μιας και τα φύλλα και οι καρποί του έχουν πολλές ευεργετικές φαρμακολογικές και θρεπτικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το φυτό αυτό συγκεντρώνει περισσότερα από 90 διαφορετικά είδη θρεπτικών ουσιών και μάλιστα σε πολύ σημαντικές ποσότητες: βιταμίνη Α (τέσσερις φορές περισσότερη βιταμίνη Α από τα καρότα), Β, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β12, C (επτά φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια), D, E, K, φολικό οξύ, βιοτίνη, μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο (περισσότερη ποσότητα από το γάλα), σίδηρος, μαγγάνιο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο, σελήνιο, ψευδάργυρο, πρωτεΐνη (πλήρης πηγή λόγω των 8 αμινοξέων που περιέχουν και ιδανική για την ανάπτυξη των μυών), λίγους υδατάνθρακες, χαμηλά λιπαρά και 46 αντιοξειδωτικά. Τα θαυματουργά του φύλλα καταναλώνονται ως σαλάτα αλλά στην αγορά θα τα βρείτε σε μορφή σκόνης (moringa powder) στους καταλόγους των superfoods, την οποία προτείνουμε να προσθέσετε στο φαγητό ή τα smoothies σας.



Διαβάστε αναλυτικά για το φυτό «Moringa Οleifera»: Βοηθάει στον έλεγχο του βάρους Η υψηλή περιεκτικότητα του «Moringa Οleifera» σε φυτικές ίνες το καθιστά ιδανικό για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, μιας και η κατανάλωση του προκαλεί το αίσθημα του κορεσμού, ενώ τα φύλλα του φυτού περιέχουν μια ουσία η οποία καίει το λίπος και βοηθάει στην εξισορρόπηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα. Επίσης μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης. Η ουσία ονομάζεται «χλωρογενικό οξύ» (chlorogenic acid). Χαρίζει έξτρα ενέργεια στον οργανισμό Το σώμα λαμβάνει ενέργεια μέσα από τις τροφές που καταναλώνετε και ένα κομμάτι χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ανανέωση των κυττάρων. Ετσι το superfood αυτό είναι καλή πηγή αυτής της ενέργειας χάρη στα πολλά θρεπτικά του στοιχεία. Η περιεκτικότητά του σε σίδηρο και μαγνήσιο καταπολεμά το αίσθημα της κούρασης, καθώς επίσης το φυτό μειώνει το άγχος και τις διαταραχές ύπνου. Βοηθάει την πέψη Οι φυτικές του ίνες ρυθμίζουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και ανακουφίζουν από προβλήματα δυσκοιλιότητας, καθώς επίσης, το φυτό έχει καθαρτικές κι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες Γνωρίζετε, ότι καθημερινά ο οργανισμός δέχεται εκατοντάδες «επιθέσεις» από τοξίνες που είναι επιβλαβείς όχι μόνο για την υγεία, αλλά και για την εξωτερική σας εμφάνιση. Το «Moringa Οleifera» powder μειώνει τις τοξίνες αυτές που βρίσκονται στο σώμα και το κάνει παράλληλα πιο ανθεκτικό σε αυτές ενώ καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Βελτιώνει την ποιότητα της επιδερμίδας και των μαλλιών

Η βιταμίνη Α την οποία έχει σε αφθονία μαζί με τη βιταμίνη C ενισχύουν το κολλαγόνο και συμβάλλουν στην απάλυνση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων της επιδερμίδας. Παράλληλα οι κυτοκίνες προλαμβάνουν τη φθορά των ιστών της. Το «Moringa Οleifera» έχει ενυδατικές κι αναπλαστικές ιδιότητες. Το εκχύλισμα αλλά και το έλαιο του φυτού έχουν μάλιστα αξιοποιηθεί από την κοσμετολογία και έχουν χρησιμοποιηθεί σε καλλυντικές φόρμουλες. Ακόμη, το φυτό «Moringa Οleifera» είναι πλούσιο στα απαραίτητα αμινοξέα για το σχηματισμό της πρωτεΐνης κερατίνη, που απαιτείται για να αποκτήσετε μακριά και γερά μαλλιά. Επιπλέον τα αντιοξειδωτικά του στοιχεία είναι εκείνα που του δίνουν αντιγηραντική δράση. bovary loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18th, 2017 at 14:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.