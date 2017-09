Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Νομίζετε ότι το ελέγχετε, αλλά το άγχος σας έχει χειροτερεύσει. Το στρες εκδηλώνει συνεχώς τα συμπτώματά του, ακόμη κι όταν πιστεύετε ότι δεν είστε και τόσο αγχωμένη. Αναγνωρίστε τα σημάδια και δείτε πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Πόνος, αϋπνία, κούραση και εναλλαγές στη διάθεση είναι μόνο μερικά από τα δείγματα που φανερώνουν ότι ένα άτομο είναι αγχωμένο. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως το άγχος εκδηλώνεται μονάχα με το συναίσθημα της μόνιμης ανησυχίας, αλλά η αλήθεια είναι ο οργανισμός μας μπορεί να μας δείξει με αρκετούς τρόπους αν βρίσκεται υπό την πίεση έντονου στρες.



Αν κάποιο από τα παρακάτω σημάδια σας χτυπά την πόρτα συχνά, σημαίνει ότι το άγχος σας έχει χειροτερεύσει και χρειάζεται επειγόντως να χαλαρώσετε λίγο και να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Πονοκέφαλοι το Σαββατοκύριακο

Μετράτε τις μέρες μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο κι όταν επιτέλους φτάνει, το κεφάλι σας πάει να σπάσει. Αυτό συμβαίνει όταν το συνεχές άγχος που έχετε μέσα στην εβδομάδα πέφτει απότομα, προκαλώντας ημικρανίες. Για να μην εντείνετε το φαινόμενο, προσπαθήστε να μην αλλάζετε κατά πολύ το πρόγραμμα του ύπνου και των γευμάτων σας και φροντίστε να μην περιμένετε μόνο το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσετε. Προσπαθήστε το κάθε ημέρα τον ελεύθερό σας χρόνο. Φαγούρες στο δέρμα

Πρόσφατη Ιαπωνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 2000 άτομα έδειξε ότι όσοι αντιμετώπιζαν χρόνιους κνησμούς στο δέρμα, είχαν διπλάσια πιθανότητα να είναι περισσότερο αγχωμένοι από τους υπόλοιπους που δεν παρουσίαζαν τέτοιου είδους πρόβλημα. Υπάρχει, βέβαια, και το ενδεχόμενο να είναι μια ενοχλητική φαγούρα που δεν λέει να υποχωρήσει και να δημιουργεί από μόνη της μια ένταση ως ένα βαθμό. Ομως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι και το άγχος μπορεί να «γεννήσει» μια τέτοια κατάσταση στο δέρμα μας (δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση κ.λ.π), λόγω του ότι ενεργοποιεί νευρικές ίνες, προκαλώντας την αίσθηση της φαγούρας. Πεπτικές διαταραχές

Οσοι πάσχουν από χρόνιο στρες, συχνά υποφέρουν από πεπτικές διαταραχές και πιο συγκεκριμένα από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Η ακριβής διασύνδεση των δύο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, παρ’ όλ’ αυτά μια θεωρία είναι ότι το έντερο και ο εγκέφαλος μοιράζονται τα ίδια νευρικά «μονοπάτια» κι έτσι όταν ο εγκέφαλος αντιδρά στο στρες, το έντερο λαμβάνει τα σημάδια. Αν παρουσιάζετε συχνά πόνους στην κοιλιά, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να αποκλείσετε άλλα ενδεχόμενα, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, έλκος κ.ο.κ., διαφορετικά μπορείτε να δοκιμάσετε τρόπους που θα σας ανακουφίσουν από το στρες, άρα και από το ενοχλητικό αυτό σύμπτωμα, όπως τη γυμναστική, τον διαλογισμό, τη μουσική κ.ο.κ. Επιθυμία για γλυκά

Οταν ένα άτομο είναι αγχωμένο, το σώμα του καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από το φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται άμεσο ανεφοδιασμό και η ζάχαρη είναι η πιο άμεση λύση για αυτό. Οπότε πριν αρχίσετε να κατηγορείτε τις ορμόνες σας και το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο για τις ξαφνικές σας «γλυκές» επιθυμίες, σκεφτείτε ότι το στρες μπορεί να είναι ένας περισσότερο πιθανός ένοχος. Επίπονες κράμπες περιόδου

Οι πιο αγχωμένες γυναίκες παρουσιάζουν διπλάσια πιθανότητα να αισθάνονται πόνο και να έχουν κράμπες τις πρώτες ημέρες περιόδου, οι οποίες τις ταλαιπωρούν, σε σχέση με όσες δεν βιώνουν άγχος ή είναι λιγότερο στρεσαρισμένες, όπως έδειξε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Χάρβαρντ. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι γι’ αυτό ευθύνεται ανισορροπία στις ορμόνες, η οποία προκύπτει από το στρες και συστήνουν λίγη γυμναστική μέτριας έντασης, που αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο του στρες και ταυτόχρονα καταπραΰνει τον πόνο από τις κράμπες. Δυσκολία στον ύπνο

Αϋπνία ή άστατος ύπνος είναι άκρως συνηθισμένα προβλήματα για τα άτομα που υποφέρουν από στρες. Η έντονη ανησυχία εμποδίζει τον οργανισμό από το να χαλαρώσει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκοιμηθεί. Εναλλαγές στη διάθεση

Συχνές αλλαγές στη διάθεση και κυκλοθυμία μπορούν να προκληθούν από το άγχος, με συχνότερα τα συναισθήματα του θυμού, της κούρασης και του φόβου. Δυσκολία στη συγκέντρωση

Η συγκέντρωση απαιτεί μεγάλα ποσοστά ενέργειας, τα οποία λείπουν από τους ανθρώπους που είναι έντονα στρεσαρισμένα. Κούραση και μυικός πόνος Ο πόνος και η κούραση είναι ένα κλασικό δείγμα άγχους, ενώ πιο συχνά εκδηλώνεται με πόνο των μυών. Οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή, όπως το άγχος ή η κατάθλιψη προκαλεί στο άτομο την αίσθηση της κούρασης.



Περίεργα όνειρα Συνήθως, τα όνειρα γίνονται προοδευτικά πιο θετικά την ώρα που κοιμόμαστε, έτσι ώστε να ξυπνάμε με καλύτερη διάθεση από αυτή που πέσαμε για ύπνο, όπως εξηγούν οι ερευνητές. Όταν, όμως, είμαστε στρεσαρισμένοι, ξυπνάμε συχνά μέσα στη νύχτα διακόπτοντας αυτή τη διαδικασία και ξεκινώντας συνεχώς από την αρχή, μην αφήνοντας τα όνειρα να πάρουν την αισιόδοξη χροιά τους. Για να βοηθήσετε στην καταπολέμηση του κακού ύπνου λόγω στρες, πρέπει εκτός από το άγχος να αποφύγετε και την καφεΐνη, όπως και το αλκοόλ τις ώρες πριν πέσετε για ύπνο και να κοιμάστε απαραιτήτως 7-8 ώρες καθημερινά. Δεν έχετε διάθεση για σεξ Έρευνες έχουν δείξει ότι το άγχος, επηρεάζει αρνητικά την σεξουαλική ζωή. Οι ορμόνες του άγχους, επηρεάζουν αρνητικά τις γυναικείες ορμόνες που συνδέονται με τη σεξουαλική επιθυμία. Το αποτέλεσμα είναι η καταστολή της επιθυμίας για σεξ στις γυναίκες. bovary loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18th, 2017 at 23:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.