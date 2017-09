Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών, κος Γεώργιος Δασταμάνης και η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Δήμου Γρεβενών και Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.,κα. Φωτεινή Τζουβάρα, συνοδευόμενοι από τον Βουλευτή Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα, πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017, συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Παναγιώτη Σκουρλέτη.



Στην συνάντηση ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό για τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται σε ορισμένους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Γρεβενών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ιδίως τις φθορές στο οδικό δίκτυο.Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωστοποίηση των προβλημάτων του Δήμου Γρεβενών και η εξασφάλιση έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος Γρεβενών συνοδευόμενος από την κα Φωτεινή Τζουβάρα συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κο Ευτύχιο Φυτράκη, με τον οποίο συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. Και οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, έχοντας την διαβεβαίωση των υπεθύνων για την διερεύνηση των ζητημάτων και την προσπάθεια επίλυσης των. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

