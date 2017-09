Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Τι μπορεί να συμβαίνει, όταν ο δείκτης της ζυγαριάς παραμένει κολλημένος στα ίδια κιλά, ενώ εσύ ακολουθείς πιστά ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και φροντίζεις παράλληλα να μαγειρεύεις τα γεύματα σου με τον πιο υγιεινό και κατάλληλο τρόπο;



Πριν ρίξεις ευθύνες στο μεταβολισμό σου και στα γονίδια, σου παρουσιάζουμε έναν άλλο παράγοντα που παίζει καθοριστικό σχεδόν ρόλο στη διατήρηση της γραμμής σου: ο τρόπος με τον οποίο βάζεις την κάθε τροφή στο πιάτο σου και πιο συγκεκριμένα η ποσότητα της εκάστοτε μερίδας σε αυτό. Τις περισσότερες φορές, θα παρατηρήσεις ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γεύματος σου, φροντίζεις να βάζεις πρώτα τους υδατάνθρακες στο πιάτο σου, για να ακολουθήσουν η πρωτεΐνη και ίσως τα λαχανικά. Παρόλα αυτά, η παραπάνω «φόρμουλα» σε ωθεί να καταναλώνεις μεγαλύτερη ποσότητα από τροφές που πιθανότατα δεν σου προσφέρουν πολλά θρεπτικά στοιχεία και επιβαρύνουν τη σιλουέτα σου με περιττές θερμίδες.



Σύμφωνα με την Maxine Yeung, ιδιοκτήτη του The Wellness Whisk, θα πρέπει να αλλάξεις τη σειρά με την οποία τοποθετείς κάθε τροφή και μάλιστα να βάλεις σε προτεραιότητα το κομμάτι εκείνο του πιάτου σου στο οποίο πρέπει να μπουν τα λαχανικά, διότι αυτά αποτελούν πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και νερού. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «plating backwards» Τι ποσότητες χρειάζεσαι για κάθε σου πιάτο; Για την ακρίβεια, τα λαχανικά θα πρέπει να καταλαμβάνουν το 50% του πιάτου σου, η πρωτεϊνούχα τροφή το 25% και οι υδατάνθρακες το υπόλοιπο 25%. Στην περίπτωση που θεωρείς ότι αυτή η μέθοδος είναι εφικτό να εφαρμοστεί μόνο όταν βρίσκεσαι στο σπίτι, η Maxine Yeung σε διαβεβαιώνει ότι την ακολουθεί και όταν παραγγέλνει στα εστιατόρια ή όταν επιλέγει φαγητό από μπουφέ. Αυτή η αλλαγή στην ποσότητα κάθε τροφής, θα σε βοηθήσει μακροπρόθεσμα να χάσεις τα περιττά κιλά, να απαλλαγείς από το ενοχλητικό φούσκωμα αλλά και την κατακράτηση, να αποκτήσεις περισσότερη ενέργεια και να έχεις καλύτερες επιδόσεις ακόμα και στη σωματική άσκηση. bovary loading…

