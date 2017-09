Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Σε όλους έχει συμβεί μία ή περισσότερες φορές να ξεχάσουν κάποιο αυγό στο ψυγείο μας για παραπάνω μέρες και τελικά αυτό να λήξει και να πρέπει να το πετάξουμε. Την επόμενη φορά που θα σας συμβεί κάτι τέτοιο, σκεφτείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ληγμένο αυγό σας εναλλακτικά πριν το πετάξετε στα σκουπίδια.



Δείτε δύο εναλλακτικούς τρόπους να χρησιμοποιήσετε τα ληγμένα αυγά σας… 1. Λίπασμα για τα φυτά Σπάστε τα στεγνά τσόφλια των αυγών σε πολύ μικρά κομματάκια για να γίνουν σκόνη. Ρίξτε τη σκόνη από τα τσόφλια στο χώμα πριν φυτέψετε οτιδήποτε. Επειδή τα αυγά περιέχουν κάλιο και μαγνήσιο, είναι ιδανικό λίπασμα για τα φυτά.



2. Καθάρισμα των φλιτζανιών Για να καθαρίσετε τα φλιτζάνια που έχουν σημάδια και λεκέδες μπορείτε απλά να γεμίσετε με ζεστό νερό την κούπα και να ρίξετε μέσα μερικά τσόφλια. Αφήστε το φλιτζάνι όπως είναι όλο το βράδυ και το επόμενο πρωί θα ανακαλύψετε ότι τα τσόφλια έχουν απορροφήσει όλους τους λεκέδες από το φλιτζάνι. baby loading…

