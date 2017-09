Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το μεταβολισμό σας να κινείτε ενώ εσείς κάθεστε; Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσες ώρες περνάτε την ημέρα καθιστή; Για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η ημέρα περνάει πάνω σε καρέκλες, είτε αυτές είναι γραφείου, είτε το κάθισμα του αυτοκινήτου.



Και έπειτα, επιστρέφοντας σπίτι μετά από μια μέρα-κόλαφο, το πρώτο πράγμα που θέλει κανείς είναι (πάλι) να καθίσει και να ξεκουραστεί είτε τρώγοντας κάτι comfort, είτε βλέποντας τηλεόραση, είτε χαζεύοντας στο κινητό του, είτε διαβάζοντας. Με άλλα λόγια, αν δεν ασχολείστε επαγγελματικά με τον αθλητισμό ή δεν εργάζεστε π.χ. σέρβις που απαιτεί να είστε σε κίνηση, το πιθανότερο είναι πως περνάτε το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας, καθιστή. Ανθρώπινο, δε λέμε, αλλά όχι ακριβώς αποτελεσματικό, αν σκοπός σας είναι να χάσετε βάρος ή να κάνετε έναν πιο fit τρόπο ζωής. Γενικά απέχει πολλά χιλιόμετρα από αυτό που θα ονομάζαμε «υγιή τρόπο ζωής». Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, το να περνάς πολλές συναπτές ώρες σωματικής ακινησίας αυξάνει τις πιθανότητεςπρόωρου θανάτου και προτείνει μικρά διαλείμματα από την ακινησία ανά μισή ώρα. Έτσι, κάποιος που ήταν ακίνητος 13,2 ώρες μέσα στη μέρα, είχε 2,6 φορές αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με κάποιον που περνούσε ακίνητος λιγότερες από 11,5 ώρες μέσα στο 24ωρο. Κανείς δε θέλει να δει τέτοιους είδους στατιστικά στοιχεία να επιβεβαιώνονται σε εκείνον.

Φυσικά, δε μπορείτε να αλλάξετε την καθημερινότητα που σας εξασφαλίζει την επιβίωση σας, ούτε να φέρετε τα πάνω κάτω στις συνήθειες σας αν η δουλειά σας είναι ήδη απαιτητική. Μπορείτε όμως να ξεκινήσετε με κάποιες μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά.



Εντάξτε στη διατροφή σας τα παντζάρια Εκτός του ότι βελτιώνουν τη λειτουργία του πεπτικού, έρευνες έχουν αποδείξει πως το νιτρικό οξύ που περιέχουν βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και κατ’ επέκταση το μεταβολισμό. Φροντίστε λοιπόν να τρώτε μαι φορά στις δύο ημέρες. Πιπέρι καγιέν Σας αρέσουν τα φαγητά που είναι «τσιμπημένα» στο πιπέρι; Τέλεια. Γιατί πρόκειται για ακόμα ένα υλικό που «βάζει φωτιά» στο μεταβολισμό. Να σηκώνεστε όσο πιο συχνά μπορείτε Όρθιοι καίμε περισσότερες θερμίδες απ’ ότι καθιστοί ενώ, όπως προαναφέραμε, χρειάζεται να σηκωνόμαστε ανά μισή ώρα αν δε θέλουμε να αποχαιρετήσουμε σύντομα αυτό τον κόσμο. Δε χρειάζεται να σηκωθείτε και να αρχίσετε να κάνετε το γραφείο πάνω-κάτω. Μια απλή βόλτα στους διαδρόμους αρκει- θα σας βοηθήσει και πνευματικά. «Γυμναστείτε» ενώ κάθεστε Αν το εργασιακό σας περιβάλλον σάς το επιτρέπει (με άλλα λόγια έχετε δικό σας γραφείο ή νιώθετε οικειότητα με τους συναδέλφους σας), ακουμπείτε τα χέρια σας στα μπράτσα της καρέκλας, σηκώστε τα πόδια σας μερικά εκατοστά από το πάτωμα και σφίξτε το στομάχι σας. Σηκώστε το σώμα σας από την καρέκλα μέχρι τα χέρια σας να έρθουν σε μια ευθεία. Με αργές κινήσει επανέλθετε στην αρχική σας θέση. Μια άλλη άσκηση (και πιο διακριτική) είναι εκεί που κάθεστε, να σηκώσετε τα πόδια σας μέχρι έρθετε στις μύτες με τα πέλματα σας. Για να το κάνετε πιο αποτελεσματικό μπορείτε να ακουμπήσετε πάνω στους μηρούς σας κάτι βαρύ, π.χ. μια στοίβα από βιβλία. Επαναλάβετε αρκετές φορά. Αλλάξτε το περιέχόμενο της κούπας που έχετε πάνω στο γραφείο σας Αντί να τη γεμίζετε και να την αδειάζεται με καφέ, προτιμήστε τσάι και μάλιστα πράσινο το οποίο έχει αποδειχτεί ότι βοηθά στο αδυνάτισμα. bovary loading…

