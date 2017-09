Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Πόσο χρόνο θα πρέπει να περνούν καθημερινά τα παιδιά στο διαδίκτυο; Πως μπορούν οι γονείς να ελέγχουν ποιες σελίδες επισκέπτονται; Από ποια ηλικία θα πρέπει να τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; Πως μπορούν οι γονείς να γνωρίζουν τι βλέπουν και τι αναζητήσεις πραγματοποιούν τα παιδιά τους στο Ίντερνετ; Αυτά είναι ορισμένα από τα καίρια ερωτήματα που απασχολούν πλέον τους γονείς σε όλο τον κόσμο, αφού η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα όλων. Τα σύγχρονα παιδιά, από μικρή ηλικία, μαθαίνουν πλέον πώς να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα tablets, αφού αυτά υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στη ζωή των παιδιών, όταν γίνεται σωστή χρήση, αλλά παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Μέσω του διαδικτύου, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες που θα τα βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις, ενώ μέσω της τεχνολογίας ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον για την αναζήτηση εργασίας.



Από την άλλη όμως, η αλόγιστη και χωρίς γονικό έλεγχο χρήση του διαδικτύου μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Παιδιά που παίζουν για ατελείωτες ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ίντερνετ, που επισκέπτονται ακατάλληλες για την ηλικία τους ιστοσελίδες και συνάπτουν γνωριμίες με αγνώστους. Η σκοτεινή επίδραση του διαδικτύου στα παιδιά μπορεί να τα οδηγήσει στην απομόνωση, στην υιοθέτηση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, την παχυσαρκία και σε ορισμένες περιπτώσεις στην διάπραξη αδικημάτων. Πρόσφατα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια αποτρόπαια υπόθεση, όπου ένα 14χρονο παιδί από την Αυστραλία κατέθεσε σε δικαστήριο ότι βίαζε επανειλημμένα την ενός έτους ανιψιά του, επειδή τον εκβίαζαν. Συγκεκριμένα, 32χρονος Βρετανός είχε πείσει τον ανήλικο, προσποιούμενος ότι ήταν ένα κορίτσι της ηλικίας του, να του στείλει άσεμνες φωτογραφίες του. Όταν το παιδί το έκανε, ο παιδεραστής στη συνέχεια άρχισε να εκβιάζει τον 14χρονο ότι εάν δεν βίαζε επανειλημμένα την ανιψιά του -και του έστελνε τα βίντεο- θα αναρτούσε τα πάντα στο διαδίκτυο. Για τους παραπάνω λόγους, οι ειδικοί προειδοποιούν τους γονείς ότι θα πρέπει πάντα να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τα παιδιά τους, όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου, ώστε να τα κρατούν ασφαλή από τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. Για να βοηθήσουν τους γονείς να ελέγχουν τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο, δύο φίλοι από την Αυστραλία, ο ‘Ανταμ Μιλς και ο Στιβ Πακ, ανέπτυξαν μία συσκευή, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στον αγώνα κατά της αλόγιστης χρήσης του Ίντερνετ από ανήλικους. Ο λόγος για το KoalaSafe, το οποίο στην ουσία είναι ένας δεύτερος διακομιστής που δίνει στους γονείς «θεϊκές» δυνάμεις. Σύμφωνα με τους Μιλς και Πακ, τα παιδιά στην Αυστραλία περνούν κατά μέσο όρο 32 ώρες την εβδομάδα μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή ή tablet, πολύ περισσότερες σε σύγκριση με συστάσεις που έχει δώσει στις οικογένειες η κυβέρνηση της χώρας αυτής.



Η μικρή συσκευή, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εφαρμογή, επιτρέπει στους γονείς να έχουν πλήρη έλεγχο της χρήσης και πρόσβασης των παιδιών τους στο διαδίκτυο, όπως ποιες συσκευές χρησιμοποιούν, ποιες σελίδες επισκέπτονται, καθώς και ποιες ώρες και πότε σερφάρουν στο Ίντερνετ. Μόλις εγκατασταθεί, το KoalaSafe ενεργοποιεί αυτόματα την ασφαλή αναζήτηση στη μηχανή της Google, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με αναβαθμίσεις και μπλοκάρει οποιεσδήποτε ιστοσελίδες θεωρούνται ακατάλληλες για παιδιά. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ορίζουν οι ίδιοι τις ώρες που επιτρέπεται στα παιδιά τους η πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί έναν εύχρηστο τρόπο να έχουν τον έλεγχο του χρόνου που ξοδεύουν τα παιδιά τους μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό που προσφέρει το σύστημα είναι η σελίδα αναλυτικών στοιχείων, που παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να βλέπουν που και για πόσο πέρασαν τα παιδιά τους τον περισσότερο χρόνο στο Ίντερνετ. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει στοιχεία για παιχνίδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκπαίδευση και άλλα. Παρέχει επίσης στοιχεία για το πόσο χρόνο έχουν περάσει τα παιδιά σε καθεμία ηλεκτρονική συσκευή του σπιτιού που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Το Ίντερνετ, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη ψηφιακή πηγή πληροφοριών που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, παράλληλα μπορεί να θεωρηθεί ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη νέα γενιά. Για τον λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να κρατούν τα παιδιά τους ασφαλή και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να τα προστατεύσουν από πιθανά ρίσκα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

