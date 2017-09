Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Το ανθρωποειδές ρομπότ Yumi σήκωσε την μπαγκέτα του και διηύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα Lucca με τον ιταλό τενόρο Αντρέα Μποτσέλι να ερμηνεύει γνωστές μελωδίες. Το ρομπότ αυτό με τα δύο χέρια, το οποίο έχει κατασκευάσει η ελβετική πολυεθνική ABB, έκανε το ντεμπούτο του στο Θέατρο Βέρντι της Πίζας με αφορμή το Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ρομποτικής στην ιταλική αυτή πόλη. «Ουσιαστικά έπρεπε να βρούμε χρόνο για να καταλάβουμε τις κινήσεις του. Όταν βρήκαμε τον τρόπο, όλα έγιναν εύκολα», δήλωσε ο μαέστρος της Φιλαρμονικής Lucca, ο Αντρέα Κολομπίνι.



«Είναι φανταστικό! Και οι τεχνικοί ήταν φανταστικοί κάνοντας άψογα τα πάντα, ειδικά ως προς την ταχύτητα και την έκταση των χεριών του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό», εξήγησε ο ίδιος. Δείτε το ρομπότ σε ρόλο διευθυντή ορχήστρας Το YuMi, το όνομα του οποίου προήλθε από την φράση ‘you and me’ (‘εσύ και εγώ’) διδάχτηκε όλες τις κινήσεις από τον Κολομπίνι, ο οποίος κρατούσε τα ‘χέρια’ του στις πρόβες ώστε ο υπολογιστής να μπορέσει να απομνημονεύσει τις σωστές κινήσεις. Το ρομπότ δεν είναι σε θέση να αυτοσχεδιάσει και ως εκ τούτου τυχόν αναπάντεχη αλλαγή στο τέμπο από τους μουσικούς θα απέβαινε καταστροφική.



Το YuMi διηύθυνε τρία από τα 18 έργα που παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ, περιλαμβανομένης της διάσημης άριας La Donna e’ Mobile από την όπερα του Βέρντι Rigoletto. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

