Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Το τέταρτο μνημόνιο είναι ήδη εδώ», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα στελέχη της κυβέρνησης, που του επιτέθηκαν για την ομιλία του στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας ότι ο ίδιος φέρνει νέο μνημόνιο. «Η κυβέρνηση κατηγορεί εμένα ότι δήθεν δεσμεύτηκα σε τέταρτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε μέτρα, μείωση συντάξεων. Εχει δεσμεύσει τη χώρα σε αυστηρότατο πλαίσιο μέχρι το2022. Εγώ θα πετύχω μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων γιατί θα προτείνω πλαίσιο μεταρρυθμίσεων. Εμείς θα πείσουμε τους εταίρους ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική για τη χώρα. Το τέταρτο μνημόνιο είναι ήδη εδώ, με υπογραφή Τσίπρα Καμμένου», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

«Οι ιδιωτικές επενδύσεις βασικός μοχλός της ανάπτυξης» Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνησή του, είπε, θα είναι απολύτως προσηλωμένη στην προσέλκυση επενδύσεων και δεν θα δεχθεί αποκλίσεις. «Έχω δεσμευθεί σε μείωση κατά 20% της φορολογίας στις επιχειρήσεις μέσα σε δύο μήνες», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «έχω δεσμευτεί για ένα απλοποιημένο αδειοδοτικό πλαίσιο». Δεν φοράω τη μία το κοστούμι του επενδυτή και την άλλη το αμπέχωνο του διαδηλωτή, είπε ακόμη ο πρόεδρος της ΝΔ. «Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε τι έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2015» «Αν είχαμε καθαρή έξοδο, δεν θα χρειάζομασταν έγκριση για τα όποια αντίμετρα διαφημίζει ο κ. Τσίπρας. Αν δεν είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η χώρα έβγαινε από τα μνημόνια, Θα είχαμε πρόσβαση στις αγορές από το 2015. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε τι έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Θεωρούν ότι λόγω των εκλογών δεν θα τους κυνηγάει το αποτύπωμα της πολιτικής τους. Αυτή η περιπέτεια μας στοίχισε δύο μνημόνια». Φωτογραφία eurokinissi: MOTIONTEAM/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ «Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι διαρκές» «Όσο πιο γρήγορα έλθει η πολιτική αλλαγή τόσο καλύτερα για την χώρα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι διαρκές αίτημα που θα μας συνοδεύει μέχρι τις εκλογές». «Δημιούργημα της Κυβέρνησης οι μισθοί των 360 ευρώ» «Υποστηρίζουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ανέχεται τις συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης, ενώ οι μισθοί των 360 ευρώ είναι δικό τους δημιούργημα». «Καμία χώρα δεν θα άφηνε αναξιοποίητο τον ορυκτό της πλούτο στο όνομα της δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος» Τη σημασία της απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι κανείς επενδυτής δεν θα βάλει τα χρήματά του αν δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα κίνησης της επένδυσής του.

«Εμείς πιστεύουμε στην δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας για να προσφέρουμε υψηλή και ποιοτική ανάπτυξη», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ. «Καμία χώρα δεν θα άφηνε αναξιοποίητο τον ορυκτό της πλούτο στο όνομα της δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις αυτού του είδους είναι θετικές για την απασχόληση και για τα δημόσια έσοδα», κατέληξε. «Οι παρεμβάσεις μας θα είναι άμεσες. Οι νόμοι Μπαλτά, Φίλη, Γαβρόγλου, θα καταργηθούν» Πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος και να επιτραπούν μη κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ωστόσο, επειδή αυτό θα πάρει χρόνο, δίνω έμφαση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι παρεμβάσεις μας θα είναι άμεσες. Οι νόμοι Μπαλτά, Φίλη, Γαβρόγλου, θα καταργηθούν». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα για την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ερωτηθείς για την στάση της ΔΑΠ στο θέμα με την αντιγραφή στο πανεπιστήμιο της Πάτρας είπε ότι «οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες γι αυτό και η άμεση απάντηση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα είπε ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να ψηφίζουν για την ανάδειξη των πρυτανικών οργάνων. Δεν είναι η δουλειά των φοιτητών να μετέχουν στην διοίκηση των πανεπιστημίων.

«Ενώ το ναυάγιο έγινε 9/9 οι ελληνικές αρχές ζήτησαν βοήθεια από τον ΕΜΣΑ στις 13» «Βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεγάλη οικολογική καταστροφή, υπάρχουν ευθύνες και ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε στον Σαρωνικό η βύθιση του «Αγία Ζώνη».

Ενώ το ναυάγιο έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέφερε, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν βοήθεια από τον ΕΜΣΑ στις 13 Σεπτεμβρίου. Και μόνο γι αυτό θα έπρεπε να απομακρυνθεί ο αρμόδιος υπουργός. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμασταν έτοιμοι και υπάρχει ευθύνη- αυτά τα μπρος πίσω του κ. Κουρουμπλή παραιτούμαι, δεν παραιτούμαι, δεν είναι σοβαρά, προσέθεσε. «Δεν με πείθει η επενδυτική μετάλλαξη του πρωθυπουργού» Η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας θέλει την επένδυση στις Σκουριές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι τη συμβατότητα μίας επένδυσης με το περιβάλλον την κρίνει η δικαιοσύνη, και στο θέμα αυτό έχει αποφανθεί. Είπε ότι η επένδυση έγινε αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 2.500 θέσεις εργασίας.

«Κάποιοι θέλουν να εξασφαλίσουν εχέγγυα αριστεροσύνης απέναντι στις συνιστώσες τους», ανέφερε. Συνέχισε λέγοντας ότι ο κ. Σταθάκης μετά τον θόρυβο που έγινε «έσπευσε να υπογράψει τις τρεις άδειες για την Ολυμπιάδα» και αναρωτήθηκε «γιατί αυτό δεν έγινε πιο νωρίς; έπρεπε να γίνουν όλα αυτά και να διασυρθεί η χώρα;».

«Εμείς αν διαφωνούμε με μία επένδυση θα το πούμε ξεκάθαρα, αν συμφωνούμε θα φροντίσουμε να κινηθούμε γρήγορα. Στην πράξη η κυβέρνηση δημιουργεί προσκόμματα στις επενδύσεις ενώ διακηρύσσει το αντίθετο. Δεν με πείθει η επενδυτική μετάλλαξη του πρωθυπουργού, δεν θέλει και δεν μπορεί», τόνισε. «Στην κυβέρνησή μου θα έχω και εξωκοινοβουλευτικά στελέχη που θα εκπλήξουν» Από την πρώτη στιγμή ακολουθώ πολιτική ανανέωσης της ΝΔ, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στο μητρώο στελεχών της ΝΔ.

«Θα βλέπετε όλο και πιο πολλά νέα πρόσωπα. Θα κυβερνήσω με τους καλύτερους. Κάνω άνοιγμα στην κοινωνία, δεν πιστεύω στις διαχωριστικές γραμμές, θα δείτε εξωκοινοβουλευτικά στελέχη στην κυβέρνησή μου και πρόσωπα που θα σας εκπλήξουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας είπε ότι υπάρχει τεράστια καχυποψία απέναντι στη πολιτική από άξιους ανθρώπους. Αντίθετα πολλές φορές εκείνοι που είναι πρόθυμοι δεν είναι πάντα οι πλέον κατάλληλοι. «Ο εκλογικός νόμος θα ξαναλλάξει» Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις βουλευτικές εκλογές, θα προτείνει στην αναθεώρηση του Συντάγματος, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει πλειοψηφία ώστε να αποφευχθεί νέα αναμέτρηση με απλή αναλογική. «Ο εκλογικός νόμος θα ξαναλλάξει», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «δεν ξέρω αν θα έχουμε πλειοψηφία 200 εδρών, αλλά θα προτείνουμε ένα νέο και καινοτόμο εκλογικό σύστημα με στοιχεία ενισχυμένης αναλογικής που όμως δεν θα είναι απλή αναλογική». «Στο θέμα των παιγνίων θέλουμε αυστηρό πλαίσιο που να προστατεύει τον παίκτη και την κοινωνία» Η δική μας προσέγγιση είναι ότι θέλουμε ανταγωνισμό, απάντησε σε ερώτηση για το αν θα συνεχίσει το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «στο θέμα των παιγνίων θέλουμε ένα αυστηρό πλαίσιο που να προστατεύει τον παίκτη και την ελληνική κοινωνία. Με το υπάρχον πλαίσιο δεν μεγιστοποιούνται τα έσοδα του κράτους και η προστασία των πολιτών». «Eχω πρόβλημα όταν ο επιχειρηματίας αγοράζει ΜΜΕ για να προστατεύσει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα» «Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν επιχειρηματία όσο ο επιχειρηματίας περιορίζεται στην επιχειρηματική του δράση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την «αντιπαράθεσή» του με τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Συνεχίζοντας είπε ότι «έχω πρόβλημα όταν ο επιχειρηματίας αγοράζει μέσα ενημέρωσης για να προστατεύσει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα» και προσέθεσε: «Δεν ήμουν εγώ εκείνος που πολιτικοποίησε αυτή την αντιπαράθεση, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και με καμία άλλη ομάδα. Θέλουμε ένα ανταγωνιστικό και καθαρό πρωτάθλημα». «Η αγάπη για την εξουσία ενώνει Τσίπρα- Καμμένο» «Ο κ. Τσίπρας επέλεξε να συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο που κινείται στα δεξιά της ΝΔ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι «τους ενώνει ο αχαλίνωτος λαϊκισμός και η αγάπη για την εξουσίας».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία στη ΝΔ.

«Είμαι ένας μετριοπαθής φιλελεύθερος πολιτικός. Το να παρουσιάζεται η ΝΔ ως ακροδεξιά παράταξη είναι τουλάχιστον αστείο. Πολύ περισσότερο από εκείνους που συνεργάστηκαν με την Χρυσή Αυγή για να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2015 και να οδηγηθούμε σε εκλογές», είπε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το κόμμα με τα οποία θα θελήσω να συνεννοηθώ την επομένη των εκλογών» Δεν βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκρατεί τις δυνάμεις του, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι «δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα με ποιόν θα συνεργαστώ μετά τις εκλογές αφού δεν γνωρίζω το πολιτικό τοπίο που θα προκύψει».

Η ΝΔ, συνέχισε «θα επιχειρήσει διευρυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμη κι αν κερδίσει την αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στα κόμματα με τα οποία θα θελήσω να συνεννοηθώ την επόμενη ημέρα». «Ο κ. Γεωργιάδης είναι δική μου επιλογή» Ο κ. Γεωργιάδης είναι δική μου επιλογή, δεν εκφράζει ακραίες θέσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι «έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται, μπορεί να έχει πει και μία κουβέντα παραπάνω, σε όλους μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θεωρώ ότι ο λόγος του είναι ακραίος και ότι δεν εντάσσεται στη ΝΔ». iefimerida

