Για πρώτη φορά στην Ιστορία



Μία μαγική πορεία, χωρίς ήττα σε 9 αγώνες, στο Ευρωμπάσκετ του 2017, ολοκληρώθηκε για τη Σλοβενία με την κατάκτηση της κορυφής, για πρώτη φορά στην ιστορία της! Το πρώτο χρυσό της Σλοβενίας σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα ήρθε με το τελικό 93-85 απέναντι στη Σερβία, στον πρώτο μπασκετικό τελικό, ανάμεσα σε δύο χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Χωρίς τον ηγέτη της και ΜVP του τουρνουά, Γκόραν Ντράγκιτς, στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, όταν οι Σέρβοι επέστρεψαν από το -12 (59-47 στις αρχές της 3ης περιόδου) και χωρίς τον 18χρονο αστέρα της Λούκα Ντόντσιτς που τραυματίστηκε και δεν ξαναγωνίστηκε στο β΄ μέρος! Απόδειξη πως οι παίκτες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ στηρίχτηκαν στην ομαδικότητα για να χαρίσουν το χρυσό μετάλλιο σε μία χώρα 2 εκατ. κατοίκων, της μικρότερης χώρας που έχει στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης ποτέ! Ο Γκόραν Ντράγκιτς είχε σημειώσει στο 30ο λεπτό ήδη τους 35 πόντους του και έκτοτε δεν πέτυχε άλλους (7ρ., 3ασ)! Ο Ντόντσιτς που παρέλαβε περπατώντας στο… ένα πόδι το βραβείο του μέλους της καλύτερης πεντάδας έμεινε στους 8 σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Κλέμεν Πρέπελιτς δεν θα άφηνε κανέναν να χαλάσει το πάρτι για 8 χιλιάδες Σλοβένους που βρέθηκαν στο Σινάν Ερντέμ, με 21 πόντους (4/8) τρίποντα! Aπό τη Σερβία, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σημείωσε 22 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Μίλαν Ματσβάν. Η Σερβία είχε το πάνω χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο, χάρη στην υπεροχή στους ψηλούς, με τα ριμπάουντ 13 – 7, τον Κούζμιτς να μετρά 6 πόντους και τον Μαριάνοβιτς να κλείνει τους διαδρόμους στους Σλοβένους. Στον αντίποδα, ο Γκόραν Ντράγκιτς έμενε στους 6 πόντους, ενώ ο Ντόντσιτς είχε 0/3 τρίποντα (2/8 οι Σλοβένοι). Με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να αλλάζει διαρκώς παίκτες στο μαρκάρισμα του Μπογκντάνοβιτς, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς έδωσε αέρα 5 πόντων, 13-18 στη Σερβία (έμεινε στους 6 πόντους στην 1η περίοδο). Με 5 πόντους, ο εξαιρετικός Πρέπελιτς, μείωσε στο καλάθι, 18-20, για να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα στον Μαριάνοβιτς και τον Ντόντσιτς, με τον 18χρονο φόργουορντ της Ρεάλ να χτυπά με δύναμη την μπάλα στο παρκέ, για σκληρό παιχνίδι από τον σέντερ της Σερβίας και να απειλείται σύρραξη, 1:36 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, 20-22, δια χειρός Ντράγκιτς. Ο πόιντ γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ θα «έβαζε την υπογραφή του» σε ένα μαγικό δεύτερο δεκάλεπτο για τη Σλοβενία, όταν έθεσε τις βάσεις για το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα! Εφτασε τους 26 πόντους (20 μόνο στη 2η) με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μπογκντάνοβιτς δεν ήταν αυτός που έπρεπε, έστω κι αν ισοφάρισε σε 25-25 με τρίποντο, εγκλωβισμένος στην άμυνα των Νίκολιτς, Μπλάζιτς, Πρέπελιτς, είχε 1/5 έξω από τα 6.75 σε 18 λεπτά. Με τρίποντο του Μπίρτσεβιτς η Σερβία προσπέρασε 27-28. Ένα τρίποντο του Πρέπελιτς και εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντσιτς με coast to coast έβαλαν «φωτιά» στη σλοβενική κερκίδα, 32-28. Ταχύτητα, κλεψίματα, αιφνιδιασμοί με τον Πρέπελιτς να δίνει αέρα 11 πόντων, 41-30, στη Σλοβενία, με το 3ο δικό του εύστοχο τρίποντο σε 4 προσπάθειες. Γκολ φάουλ και βολές του Λούτσιτς, σε συνδυασμό με 2 τρίποντα από τον Γκούντουριτς (43-38 και 48-43) κράτησαν «ζωντανή» την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς. Όμως, ο Ντράγκιτς απάντησε με δύο δικά του (51-43 και 54-43, πέτυχε και 2 ακόμη πόντους, για το 56-47 (+9) του ημιχρόνου. Ο Ντράγκιτς έφτασε τους 29 πόντους (35 στο 30!) με την έναρξη της 3ης περιόδου, δίνοντας με νέο τρίποντο, προβάδισμα +12 πόντων, 59-47, στην ομάδα του. Έκτοτε, όμως ακολούθησε επιμέρους σκορ 10-20 της Σερβίας, που μείωσε στο καλάθι, 69-67, με τρίποντο του Μπογκντάνοβιτς. Ενδιάμεσα, όμως, στο 26ο λεπτό είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος ο Λούκα Ντόντσιτς (αστράγαλος) όταν προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ μετά από κόψιμο σε σουτ του Μάτσβαν. Με τον Τζόρτζεβιτς να έχει ρίξει στο «5» τον πιο ευκίνητο Στίματς εν συγκρίσει με τον Μαριάνοβιτς και τους Ντόντσιτς, Ντράγκιτς (έπαιρνε ανάσες) στον πάγκο, οι Σλοβένοι έδειχναν να τα έχουν χαμένα και είχαν διαδοχικές λάθος επιλογές. Ο Ντράγκιτς επέστρεψε, πήρε το φάουλ από τον Στίματς (σε εκείνη τη φάση χτύπησε το κεφάλι του στο παρκέ και ο Μπογκντάνοβιτς αλλά δεν ήταν σοβαρό) και έκανε με 2/2 βολές το, 71-67, σκορ 3ης περιόδου. Οι Σέρβοι είχαν επιστρέψει από το -12 και με τον Ματσβάν να κάνει μεγάλο παιχνίδι σε άμυνα κι επίθεση προσπέρασαν 77-78. Φτάνοντας τους 7 πόντους στην 4η περίοδο ο Ματσβάν ισοφάρισε σε 80-80, μετά το 4ο εύστοχο τρίποντο του Πρέπελιτς. Ο Κοκόσκοφ ψήλωσε το σχήμα αποσύροντας τον Ντράγκιτς (μετά από λάθος του γκαρντ του Μαϊαμι) και έβαλε στη θέση του τον πάουερ φόργουορντ Άντονι Ράντολφ. Αυτός με 2 βολές ισοφάρισε για τη Σλοβενία, μετά το λέι απ του Μπογκντάνοβιτς, 82-82, ενώ στα 2:21 ο Πρέπελιτς φώναξε και πάλι «παρών». Αστοχος για 3 ο Ματσβάν, άστοχς για 2 ο Πρέπελιτς, αλλά ο Μπλάζιτς πήρε το ριμπάουντ και ο Ράντολφ κέρδισε γκολ φάουλ από τον Μπογκντάνοβιτς με εναπομείναντα χρόνο, 1:38. Δεν έβαλε τη βολή. Το εντυπωσιακό κόψιμο του Βίντμαρ στον αστέρα της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (έμενε 1:20) ήταν –όπως αποδείχτηκε- το «όχι» της Σλοβενίας απέναντι στους Σέρβους. Όταν ευστόχησε και στις 2 βολές ο Πρέπελιτς, το +6, 88-82, 1:05 πριν το τέλος δεν φαινόταν να μπορεί να αλλάξει, μέσα στις ιαχές των εκστασιασμένων Σλοβένων. Ο Μπογκντάνοβιτς αστόχησε σε τρίποντο και ο Νίκολιτς με δύο βολές 35” πριν το τέλος έδωσε “αέρα” 8 πόντων στη Σλοβενία (90-82) και ουσιαστικά “τελείωσε” το παιχνίδι.



Διαιτητές: Μαράνιο (Βραζιλία), Σαχίν (Ιταλία), Κόντε (Ισπανία) Τα δεκάλεπτα: 20-22, 56-47, 71-67, 93-85



ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Iγκόρ Κοκόσκοφ): Ράντολφ 11, Ρέμπετς, Ντράγκιτς 35 (3 τρ. 7 ρ.), Νίκολιτς 4, Πρέπελιτς 21 (4), Μούριτς 5 (1), Μπλάζιτς 7, Βίντμαρ 2, Ζάγκορατς, Ντίμεκ, Τσάντσαρ, Ντόντσιτς 8 (7 ρ.)



ΣΕΡΒΙΑ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Μάτσβαν 18 (2), Μπογκντάνοβιτς 22 (2), Λούσιτς 9, Μιλοσάβλιεβιτς 2, Μπίρσεβιτς 8 (2), Στίματς 2, Μίσιτς 4, Γκούντουριτς 6 (2), Γιόβιτς 2, Κούζμιτς 6, Μαριάνοβιτς 6

MVP o Γκόραν Ντράγκιτς – Η καλύτερη πεντάδα Ο Ρώσος γκαρντ Αλεξέι Σβεντ, ο Σέρβος Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, οι Σλοβένοι Γκόραν Ντράγκιτς και Λούκα Ντόντσιτς, καθώς και ο Ισπανός Παού Γκασόλ επιλέχθηκαν στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ 2017 που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/9), με την ανάδειξη της Σλοβενίας σε Πρωταθλήτρια Ευρώπης. ΜVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αναδείχτηκε, όπως αναμενόταν, ο γκαρντ των Μαϊαμι Χιτ Γκόραν Ντράγκιτς! Τελικοί και πρωταθλητές Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ ξεκίνησε το 1935. Τα έτη 1939, 1949, 1953, 1955, 1957, 1959, 1975 και 1979 οι αγώνες της τελικής φάσης έγιναν με το σύστημα «πουλ» και δεν διεξήχθη τελικός. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν αναγράφεται το αποτέλεσμα του τελικού, αλλά μόνον το όνομα της χώρας που κατέκτησε το κύπελλο. Τα αποτελέσματα των τελικών:

1935 (Γενεύη) ΛΕΤΟΝΙΑ-Ισπανία 28-19

1937 (Ρίγα) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-Ιταλία 24-23

1939 (Κάουνας) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

1946 (Γενεύη) ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ-Ιταλία 34-32

1947 (Πράγα) ΕΣΣΔ-Τσεχοσλοβακία 56-37

1949 (Κάιρο) ΑΙΓΥΠΤΟΣ

(Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο)

1951 (Παρίσι) ΕΣΣΔ-Τσεχοσλοβακία 45-44

1953 (Μόσχα) ΕΣΣΔ

1955 (Βουδαπέστη) ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1957 (Σόφια) ΕΣΣΔ

1959 (Κωνσταντινούπολη) ΕΣΣΔ

1961 (Βελιγράδι) ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβία 60-53

1963 (Βρότσλαβ) ΕΣΣΔ-Πολωνία 61-45

1965 (Μόσχα) ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβία 58-49

1967 (Τάμπερε) ΕΣΣΔ-Τσεχοσλοβακία 89-77

1969 (Νάπολι) ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβία 81-72

1971 (Εσεν) ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβία 69-64

1973 (Βαρκελόνη) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Ισπανία 78-67

1975 (Βελιγράδι) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

1977 (Λιέγη) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Εσσδ 74-61

1979 (Τορίνο) ΕΣΣΔ

1981 (Πράγα) ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβία 84-67

1983 (Ναντ) ΙΤΑΛΙΑ-Ισπανία 105-96

1985 (Στουτγάρδη) ΕΣΣΔ-Τσεχοσλοβακία 120-89

1987 (Αθήνα) ΕΛΛΑΔΑ-ΕΣΣΔ 103-101

1989 (Ζάγκρεμπ) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Ελλάδα 98-77

1991 (Ρώμη) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Ιταλία 88-73

1993 (Μόναχο) ΓΕΡΜΑΝΙΑ-Ρωσία 71-70

(Η Ελλάδα ηττήθηκε στο «μικρό τελικό» 99-59 από την Κροατία και κατετάγη 4η)

1995 (Αθήνα) ΟΔ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ-Λιθουανία 96-90

(Η Ελλάδα ηττήθηκε στο «μικρό τελικό» 73-68 από την Κροατία και κατετάγη 4η)

1997 (Βαρκελόνη) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Ιταλία 61-49

(Η Ελλάδα ηττήθηκε στο μικρό τελικό 97-77 από τη Ρωσία και κατετάγη 4η)

1999 (Παρίσι) ΙΤΑΛΙΑ-Ισπανία 64-56

2001 (Κωνσταντινούπολη) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ-Τουρκία 78-69

2003 (Στοκχόλμη) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-Ισπανία 93-84

2005 (Βελιγράδι) ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 78-62

2007 (Μαδρίτη) ΡΩΣΙΑ-Ισπανία 60-59

2009 (Κατοβίτσε) ΙΣΠΑΝΙΑ-Σερβία 85-63

(Η Ελλάδα νίκησε 57-56 την Σλοβενία στο «μικρό τελικό» και κατέκτησε το χάλκικο μετάλλιο)

2011 (Κάουνας) ΙΣΠΑΝΙΑ-Γαλλία 98-85

2013 (Λιουμπλιάνα) ΓΑΛΛΙΑ-Λιθουανία 80-66

2015 (Λιλ) ΙΣΠΑΝΙΑ-Λιθουανία 80-63

2017 (Κωνσταντινούπολη) ΣΛΟΒΕΝΙΑ-Σερβία 93-85 in

