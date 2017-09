Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αυτή τη βδομάδα η Βόλτα Της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2017 είναι σίγουρα διαφορετική σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας οργανώνουμε ποδηλατική βόλτα για μικρούς και μεγάλους. Ελάτε να γνωριστούμε και να γνωρίσετε από κοντά τις ποδηλατικές μας βόλτες ελάτε να κάνουμε το ποδήλατο μέσο μετακίνησης και διασκέδασης . Η βόλτα θα ξεκινήσει από το ξύλινο γεφυράκι στο Καστράκι στις 17:00. Η διαδρομή θα έχει ελάχιστα υψομετρικά και όχι πολλά χιλιόμετρα είναι κατάλληλη διαδρομή για νέους ποδηλάτες οι παλιότεροι ποδηλάτες μπορούν αν θέλουν να συνεχίσουν τη διαδρομή και να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα . Κάθε ποδηλάτης είναι υπεύθυνος για το ποδήλατο του και την προσωπική ασφάλεια του .Οι μικροί φίλοι που θα έρθουν στη βόλτα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες.Μην ξεχνάτε την κατάλληλη ενδυμασία για την εποχή Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο facebook:https://www.facebook.com/epog2008/



