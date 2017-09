Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η τελευταία μας δράση έλαβε χώρα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών με θέμα Φάροι σημεία πάνω στην θάλασσα. Η ανταπόκριση των μικρών μας φίλων ήταν μεγάλη. Με την βοήθεια της εμψυχώτριάς μας Λίτσας Μήττα, ξεκίνησε η ανάγνωση του βιβλίου το μυστικό της θάλασσας. Μέσα από την ιστορία τα παιδιά μπόρεσαν να μεταφερθούν σε μια καλοκαιρινή θαλασσινή ιστορία γεμάτη ανακαλύψεις για τα μυστικά της θάλασσας. Στην συνέχεια, αφηγήθηκαν προσωπικές θαλασσινές εμπειρίες τους από όσα έχουνε δει και ζήσει τόσα χρόνια. Πολλά παιδιά αναφέρθηκαν για το πόσο εντυπωσιασμένα είναι από την ομορφιά των φάρων στο θαλασσινό τοπίο. Η εμψυχώτρια, τους διάβασε αποσπάσματα ποιημάτων που αναφέρονται στους φάρους και τους ζήτησε να κρατήσουν όποιες λέξεις τους έκαναν εντύπωση.







Αμέσως μετά, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και τους μοιράστηκαν χαρτάκια με λέξεις με θέμα την θάλασσα. Η κάθε λέξη που τους τύχαινε, μετατρεπόταν σε έναν στίχο, ο οποίος συνδεόταν με τον επόμενο και τον επόμενο μέχρι να ολοκληρώσουν το ποίημά τους. Έπειτα, ζωγράφισαν τους δικούς τους φάρους με μαρκαδόρους και ξυλομπογιές και «κλείσανε» μέσα σ’ αυτούς τα ποιήματα που είχαν εμπνευστεί ,σαν μεγάλοι ποιητές από τους «φύλακες των ναυτικών». Η κάθε ομάδα απήγγειλε το δικό της ποίημα χτυπώντας παλαμάκια ενθουσιασμού. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την ποίηση διάβασαν, δημιούργησαν και απόλαυσαν τον ρυθμό και τον ήχο των λέξεων. Έτσι μ’ αυτήν την ποιητική δράση φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της καλοκαιρινής εκστρατείας. Αποχαιρετίσαμε τους μικρούς μας φίλους και δώσαμε ραντεβού μέχρι την επόμενη συνάντηση, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης της γιορτής των καλοκαιρινών δράσεων. Ωστόσο, μας υποσχέθηκαν, ότι θα συνεχίσουν να επισκέπτονται την βιβλιοθήκη όσο πιο συχνά μπορούν. Ευχαριστούμε θερμά τα ΓΑΚ Γρεβενών και ιδιαίτερα την εμψυχώτρια Λίτσα Μήττα για την συμβολή της στην προσπάθειά μας αυτήν.

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18th, 2017 at 14:33 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.