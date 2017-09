Σεπτέμβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μία ακόμα ιδιαίτερη δράση πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης μας με θέμα «τα σημεία πάνω στο χάρτη». Η εμψυχώτριά μας Εβίνα Λιοσάτου αρχικά εξήγησε στα παιδιά, τι σημαίνει χάρτης και τους έδειξε το βιβλίο των χαρτών, ένα βιβλίο όπου δείχνει τις μορφές των χαρτών και την εξέλιξή τους στην πορεία του χρόνου και το λόγο που άρχισαν να φτιάχνονται φτάνοντας στην σημερινή τους μορφή. Οι μικροί μας φίλοι εντυπωσιάστηκαν από την πληθώρα των ιδιαίτερων αυτών χαρτών, αιώνες πριν και πόσο διαφορετικοί ήταν σε σχέση με τους σημερινούς ( γεωφυσικούς, πολιτικούς)

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στο υπόμνημα των χαρτών, στο βασικό στοιχείο τους, όπου τα παιδιά έμαθαν να διαβάζουν το χάρτη, όχι με λέξεις αλλά με σύμβολα που αυτά είναι κουκκίδες, σχήματα, εικονίδια και περιγράφουν τα στοιχεία ενός τόπου. Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων και τους μοιράστηκαν άγραφοι χάρτες μιας φανταστικής χώρας. Οι μικροί χαρτογράφοι, έβαλαν πάνω τους υπομνήματα με σύμβολα, δίνοντας πληροφορίες για την ιστορία του χάρτη τους. Κάθε ομάδα έδωσε ένα όνομα στη φανταστική αυτή χώρα και στόλισε το χάρτη με ονόματα ποταμών, λιμνών και βουνών.

Τα παιδιά απόλαυσαν πραγματικά την δράση, παίρνοντας γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εντοπίζουν στοιχεία για κάθε τόπο ή χώρα που θα επισκέπτονται. Δανείστηκαν αρκετά βιβλία σχετικά με τη βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Ευχαριστούμε ολόψυχα την εμψυχώτριά μας Εβίνα Λιοσάτου που πραγματοποίησε τη δράση με ιδιαίτερο ζήλο κι επιτυχία.

This entry was posted on Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18th, 2017 at 13:10 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.