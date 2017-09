Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές έχετε ακούσει (ή έχει συμβεί και σε εσάς την ίδια) να εκθειάζουν μια έγκυο γυναίκα για το πόσο έχει ομορφύνει ή γλυκάνει;



Είναι γεγονός ότι πολλές γυναίκες, όταν διανύουν την περίοδο της εγκυμοσύνης, μοιάζει σαν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά να απαλύνουν και να αποκτούν μια πρωτόγνωρη λάμψη και φρεσκάδα.Όντως υφίσταται κάτι τέτοιο και από βιολογικής απόψεως; Κι αν ναι, για ποιο λόγο; Σύμφωνα με την Dr. Patricia Wexler, δερματολόγο με έδρα τη Νέα Υόκρκη, δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη αίσθηση. «Η λάμψη είναι αληθινή», δηλώνει στο αμερικανικό Ιn Style. «Αυτή η αίσθηση που εκπέμπει το πρόσωπο μιας εγκύου βασίζεται σε βιολογικούς παράγοντες». Όπως εξηγεί, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η πίεση του αίματος αυξάνεται κατά 50% δίνοντας έτσι στα ζυγωματικά αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της υγείας. «Δεν είναι τίποτα άλλο από τα αιμοφόρα αγγεία που διαστέλλονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος». Εκτός όμως από αυτή την ήπια έξαψη, η Dr. Wexler υποστηρίζει πως η λάμψη που οφείλεται και στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης που αυξάνουν την έκκριση λιπαρότητας στο δέρμα. Αυτό, σε όρους εκγυμοσύνης, έχει σαν αποτέλεσμα μια συνολική βελτίωση της επιδερμίδας. Ωστόσο, αυτη η μίνι έρευνα δε θα ήταν πλήρης, αν δεν αναφερόμασταν και στην άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί ναι, η εγκυμοσύνη μπορεί να δίνει άλλη διάσταση στο δέρμα μια γυναίκας, αλλά όχι απαραίτητα θετική.



Φυσικά, εννοούμε τα δερματικά προβλήματα ή τα ανεπιθύμητα σημάδια που μπορεί να παρουσιάσει. «Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι γυναίκες που παρουσιάζουν ακμή στα πρώτα δύο τρίμηνα της εγκυμοσύνης τους, εξαιτίας της αύξησης των ανδρογόνων (ειδικά όταν κυοφορεί αγόρι) και της αυξημένης παραγωγής σμήγματος», εξηγέι η ειδικός.

«Τα παραπάνω συμπτώματα φράζουν τους πόρους και οδηγούν σε συγκέντρωση βακτηρίων, αυξημένη ερυθρότητα, λοιμώξεις κ.α.», τα οποία εν τω μεταξύ δύσκολα αντιμετωπίζονται αφού, συνήθως, δεν ενδείκνυται μια έγκυος να λαμβάνει θεραπεία για την ακμή. «Σε γενικές γραμμές πάντως, αν έχετε δέρμα που είναι επιρρεπές σε σπυράκια και λιπαρότητα, το πιθανότερο είναι η κατάσταση να χειροτερέψει την περίοδο των έντονων ορμονικών αλλαγών», προσθέτει. Εκτός όμως από ερυθρότητα, μια έγκυος μπορεί να αποκτήσει καφεκίτρινη απόχρωση σε περιοχές της επιδερμίδας του προσώπου, σημειώνει η δερματολόγος. «Η κατάσταση αυτή η οποία ονομάζεται μέλασμα ή χλόασμα, συνήθως εμφανίζεται στο μέτωπο, στη μύτη, στα ζυγωματικά ή στο πιγούνι». Αυτό, όπως εξηγεί, οφείλεται στο ότι οι ορμόγες της εγκυμοσύνης (οιστρογόνα και προγεστερόνη) διεγείρουν τη μελανίνη στο δέρμα. Δεν είναι τυχαίο που οι μελαχρινές ή με σκουρόχρωμα δέρμα γυναίκες μπορεί να αναπτύξουν μαύρους κύκλους ή καφέ κύκλους γύρω από τα μάτια». Σε κάθε περίπτωση, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν χρειάζεται να σας ανησυχεί, α. γιατί δεν πρέπει να επιτρέπετε σε τίποτα να σας «χαλάσει» αυτή τη μοναδική περίοδο της ζωής σας και β. γιατί θα υποχωρήσουν αφού γεννήσετε. bovary loading…

