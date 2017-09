Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Την τρίτη διαδοχική, έβδομη εφετινή και συνολικά 60η νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε στη Σιγκαπούρη ο Λιούις Χάμιλτον.



Ο οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύθηκε την επεισοδιακή εκκίνηση του σημερινού νυχτερινού αγώνα στη Marina Bay, ο οποίος άρχισε υπό βροχή, πήρε την πρωτοπορία και είδε πρώτος την καρό σημαία.



Παράλληλα, ο Βρετανός «πιλότος» αύξησε στους 28 βαθμούς το προβάδισμά του στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών έναντι του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος εγκατέλειψε. Δεύτερος τερμάτισε ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes. Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε καρό σημαία και στη Σιγκαπούρη -Φωτογραφία: AP Photo/Wong Maye-E iefimerida loading…

