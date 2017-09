Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ολυμπιακός παραχώρησε ισοπαλία στον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ.Καραϊσκάκης» (Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 1-1) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Και τα δύο γκολ του αγώνα προήλθαν από εκετλέσεις πέναλτι, με τον Αστέρα να προηγείται στο 55′ με τον Μανιά και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει με τον Τζούρτζεβιτς στο 93′.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε δύσκολα του Παναιτωλικού στην Τούμπα (ΠΑΟΚ- Παναιτωλικός 1-0), ενώ η αυλαία άνοιξε στη Λιβαδειά με τον γηπεδούχο Λεβαδειακό να παίρνει τη νίκη από τη Ξάνθη (Λεβαδειακός – Ξάνθη 1-0). Την Κυριακή, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι από την τυπικά γηπεδούχο Λαμία. Ο τρίτος πρωτοπόρος, Πανιώνιος, αναμένεται να έχει δύσκολο έργο στους Ζωσιμάδες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα. Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ 16/9

Λεβαδειακός-Ξάνθη 1-0

(3΄ πεν. Μπραντάο) ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 1-0

(75΄ Πρίγιοβιτς) Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 1-1

(90΄+3 πεν. Τζούρτζεβιτς – 55΄ πεν. Μανιάς)



ΚΥΡΙΑΚΗ 17/9

16:00 Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης

18:15 Πλατανιάς-Κέρκυρα

18:15 ΑΕΛ-Ατρόμητος

20:30 Λαμία-ΑΕΚ (στο γήπεδο Περιστερίου) ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9

19:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγ.)

Ολυμπιακός 8 -4αγ.

ΠΑΟΚ 8 -4αγ.

ΑΕΚ 7

Πανιώνιος 7

Λεβαδειακός 6 -4αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 5

Ξάνθη 5 -4αγ.

Λαμία 4

Ατρόμητος 3

Κέρκυρα 3

Παναιτωλικός 2 -4αγ.

Πλατανιάς 2

Απόλλων Σμύρνης 2

Αστέρας Τρίπολης 2 -4αγ.

Λάρισα 1

Παναθηναϊκός 0 * Ο Παναθηναϊκός έχει -2 βαθμούς. in

