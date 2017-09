Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αντιδράσει έντονα σε οποιαδήποτε «λάθος κίνηση» από τις ΗΠΑ αναφορικά με τη συμφωνία της Τεχεράνης με τις μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.



«Το ιρανικό έθνος στέκεται ακλόνητο και οποιαδήποτε λάθος κίνηση απ’ το κυρίαρχο καθεστώς [αναφορικά με τη συμφωνία για τα πυρηνικά] θα αντιμετωπίσει την αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας», τόνισε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ιράν είχε παραβιάσει το «πνεύμα» της συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αποκαλέσει τη συμφωνία «μια από τις χειρότερες που έχω δει» και είχε υπαινιχθεί ότι θα προσπαθήσει να την ακυρώσει. «Θα δείτε τι θα κάνω πολύ σύντομα, τον Οκτώβριο», είπε ο Τραμπ. «Η συμφωνία με το Ιράν είναι μια από τις χειρότερες που έχω δει. » Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η χώρα του είναι σε θέση να δημιουργήσει υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο εντός πέντε ημερών από τη στιγμή που οι ΗΠΑ θα ακύρωναν τη συμφωνία.



Ο Αλί Ακμπάρ Σαλεχί, ένας απ’ τους αντιπροέδρους του Ιράν, είχε απαντήσει έτσι μέσω της κρατικής τηλεόρασης στις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. «Σίγουρα δεν ενδιαφερόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο», είχε τονίσει. Και πρόσθεσε: «Δεν πετύχαμε εύκολα τη συμφωνία για να την εγκαταλείψουμε εύκολα. Παραμένουμε προσηλωμένοι σ’ αυτήν». iefimerida loading…

