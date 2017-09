Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Για την Apple, οι παρουσιάσεις νέων των νέων προϊόντων της, όπως τα iPhone και τα iPad, αποτελούν ένα καλοσχεδιασμένο και λαμπερό… σόου. Και τις περισσότερες φορές, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων σε δημοσιογράφους αλλά και κοινό. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και στη χτεσινή «φιέστα» του κολοσσού πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς μια βλάβη… κατέστρεψε την παρουσίαση του νέου τεχνικού χαρακτηριστικού αναγνώρισης προσώπου.



«Το ξεκλείδωμα είναι τόσο εύκολο όσο να το [σ.σ. το iPhone] και να κάνεις swipe» είπε ο Κρεγκ Φεντερίνι, ο οποίος βρισκόταν επί σκηνής για να δείξει τη νέα τεχνολογία. Το iPhone, όμως, δεν ξεκλείδωσε. «Για να το ξαναδοκιμάσουμε αυτό» είπε ο ίδιος, εμφανώς ενοχλημένος από το πρόβλημα. Όταν τον προέτρεψαν να χρησιμοποιήσει τον κωδικό του, ο Φεντερίνι αναγκάστηκε να πάρει στα χέρια του μια άλλη συσκευή και να συνεχίσει την παρουσίαση. Η Apple αποφάσισε να εγκαταλείψει το σύστημα ασφαλείας Touch ID και να «υιοθετήσει» το FaceID, δηλαδή την αναγνώριση προσώπων. «Το FaceID είναι το μέλλον για το πώς θα ξεκλειδώνουμε τα iPhone και θα προστατεύουμε προσωπικές πληροφορίες» λέει η Apple. «Πάρτι» στο Twitter Το περιστατικό κέντρισε το… ενδιαφέρον των χρηστών κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες να σπεύδουν να σχολιάσουν την «γκάφα»!



Φυσικά, την εμφάνισή τους έκαναν και δεκάδες καυστικά memes, που σχολιάζουν ότι το πανάκριβο iPhone των 1.000 δολαρίων δεν δουλεύει ήδη πριν κυκλοφορήσει στην αγορά.

«Εγώ όταν είδα πόσο κοστίζει το νέο iPhone»



«Το καινούργιο iPhone ξεκινά από τα 999 δολάρια. -Εχω τρία δολάρια» «Η τιμή εκκίνησης του iPhone είναι 999 δολάρια. – Κηρύσσω πτώχευση» «Η τιμή εκκίνησης του νέου iPhone είναι τα 999 δολάρια» iefimerida loading…

