Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Δεδομένου, ότι η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη άγχη και προβλήματα που συχνά σας στερούν ένα από τα πολύτιμα «φάρμακα» της σωματικής αλλά και ψυχικής σας υγείας, τον ύπνο, οι περισσότεροι αναζητάτε συχνά διεξόδους που θα μπορέσουν να σας χαλαρώσουν. Μια βόλτα με καλή παρέα, συστηματική σωματική άσκηση, δημιουργικές δραστηριότητες, ένα ζεστό μπάνιο είναι μερικές από τις λύσεις που βρίσκετε για να εκτονωθείτε και να αισθανθείτε καλύτερα.



Παρόλα αυτά, η φύση διαθέτει μια αφθονία από αρωματικά βότανα που όχι μόνο είναι απολαυστικά όταν μπαίνουν στο πιάτο ή την κούπα σας, αλλά καταπραΰνουν το νευρικό σύστηµα χάρη στις αγχολυτικές τους ιδιότητες. Τα δύο δημοφιλέστερα από αυτά έχουν γυναικείο όνομα και αξίζουν μια θέση στην κουζίνα σας, για το λόγο αυτό σας τα παρουσιάζουμε. Λουίζα Το άρωμα του βοτάνου αυτού είναι φρουτώδες και μοιάζει με εκείνο του λεμονιού. Τα άνθη της είναι μικρά σε λευκό, μοβ ή πράσινο χρώμα. Εχει καταπραϋντική δράση και έχει την ιδιότητα να καταπολεμά την νευρικότητα, βοηθώντας έτσι στις πιθανές διαταραχές ύπνου που κανείς αντιμετωπίζει εξαιτίας του στρες ή ακόμη και στη δυσπεψία που προκαλείται από αυτό. Οι ευεργετικές της ιδιότητες όμως δεν σταματούν εδώ. Το αφέψημά της θεωρείται ιδανικό για τη δίαιτα, γιατί μειώνει τα λίπη του οργανισμού, βοηθάει στην αποτοξίνωση του και στην αποβολή των περιττών υγρών, στην αύξηση του ρυθμού του μεταβολισμού, στη ρύθμιση της όρεξης και στη διούρηση. Η λουίζα επίσης είναι ένα από τα αγαπημένα βότανα των γυναικών, καθώς εξαφανίζει την κυτταρίτιδα, μειώνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού και συσφίγγει το δέρμα. Βαλεριάνα Εχει χρησιμοποιηθεί από τα αρχαία χρόνια ως φαρμακευτικό φυτό και αποτελεσματικότητά της οφείλεται στη συνέργεια των συστατικών της (βαλεποτριάτες, βαλεριανικό οξύ, αιθέρια έλαια και άλλα. Η βαλεριάνα ανθίζει από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο κυρίως σε μέρη µε υγρά και ψυχρά κλίµατα. Βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων για τους ανθρώπους που θέλουν να καταπολεμήσουν την υπερένταση και του άγχους, χάρη στις αγχολυτικές, αντισπασµωδικές και ηρεμιστικές της ιδιότητες. Χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις που κανείς υποφέρει από διαταραχές του ύπνου.



Ακόμη, η βαλεριάνα είναι ιδανική ως μυοχαλαρωτικό γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει τις κράμπες, τον εντερικό κολικό και λιθιάσεις της κύστης, ενώ βοηθά σε περιπτώσεις αρθρίτιδας, υπέρτασης,δυσµηνόρροιας, ηµικρανίας και άλλων πόνων. Αποτελεί επιπλέον μέσο αντιμετώπισης της κατάθλιψης και της επιληψίας. Μπορείτε να τη βρείτε αποξηραμένη ή φρέσκια και να πιείτε ένα ζεστό αφέψημα συνδυασμένο με άλλα βότανα όπως το χαμομήλι ή να την καταναλώσετε προσθέτοντας την στη σαλάτα σας. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 17th, 2017 at 22:06 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.