Τα μεγάλα, γευστικά δαμάσκηνα που λέγονται βανίλιες είναι στην εποχή τους. Τα τρώτε ή τα κάνετε μαρμελάδα, αλλά είναι λαχταριστά και σαν τάρτα.



Προσέξτε να αγοράσετε τις πραγματικές, αρωματικές και ζουμερές βανίλιες, όχι κοινά δαμάσκηνα που συχνά είναι καλλιέργειας και άγευστα. Υλικά 700 γραμμάρια βανίλιες

2 ποτήρια γάλα πλήρες

1 αυγό

1 χάρτινο κουτάκι κρέμα γάλακτος

1 κουταλιά σούπας άνθος αραβοσίτου

3 κουταλιές σούπας ζάχαρη

Ζύμη για τάρτες, χωριάτικη



Εκτέλεση Πλύντε καλά τις βανίλιες και κόψτε μακριές λωρίδες

Τοποθετήστε τη ζύμη σε ταψάκι για τον φούρνο

Ανάψτε τον φούρνο στους 180 βαθμούς

Τοποθετήστε όμορφα τα δαμάσκηνα παντού, με τη φλούδα προς τα πάνω

Σε μεγάλο μπολ ενώστε όλα τα υλικά (χτυπήστε πρώτα το αυγό) και ρίξτε το στα δαμάσκηνα

Καθαρίστε λίγο τα δαμάσκηνα αν έχουν καλυφθεί από την κρέμα -Είναι πιο όμορφο να φαίνονται

Ψήστε για 30 λεπτά Αυτή είναι μια βασική συνταγή τάρτας με φρέσκα φρούτα. Μπορείτε να την εφαρμόσετε σε κάθε είδους φρούτο που γίνεται τάρτα. iefimerida loading…

