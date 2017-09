Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πρώτη νίκη του στη φετινή Σούπερ Λίγκα πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε στη Λεωφόρο τον Απόλλωνα Σμύρνης (Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης 1-0) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ πέρασε δύσκολα από το Περιστέρι απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Λαμία (Λαμία – ΑΕΚ 0-1) που φωνάζει δικαίως για το πέναλτι που δόθηκε στην Ένωση (ήταν εκτός περιοχής), ενώ ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν τα ματς (Πλατανιάς – Κέρκυρα 0-0) και (Λάρισα – Ατρόμητος 0-0). Τη Δευτέρα, ο Πανιώνιος αναμένεται να έχει δύσκολο έργο στους Ζωσιμάδες απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.



Διαβάστε τι έγινε στα ματς του Σαββάτου

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ 16/9

Λεβαδειακός-Ξάνθη 1-0

(3΄ πεν. Μπραντάο) ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 1-0

(75΄ Πρίγιοβιτς) Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 1-1

(90΄+3 πεν. Τζούρτζεβιτς – 55΄ πεν. Μανιάς)



ΚΥΡΙΑΚΗ 17/9

Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης 1-0

(32′ Αλτμάν) Πλατανιάς-Κέρκυρα 0-0 ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0 Λαμία-ΑΕΚ 0-1

(81΄ πεν. Χριστοδουλόπουλος) ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9

19:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

ΑΕΚ 10

Ολυμπιακός 8

ΠΑΟΚ 8

Πανιώνιος 7 -3αγ.

Λεβαδειακός 6

ΠΑΣ Γιάννινα 5 -3αγ.

Ξάνθη 5

Λαμία 4

Ατρόμητος 4

Κέρκυρα 4

Παναθηναϊκός 3

Πλατανιάς 3

Παναιτωλικός 2

Απόλλων Σμύρνης 2

Αστέρας Τρίπολης 2

Λάρισα 2 * Ο Παναθηναϊκός έχει -2 βαθμούς. in

