Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Οι υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου σας φθείρονται πολύ από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να χρειάζονται συχνά αλλαγή. Ιδιαίτερα το φθινόπωρο και το χειμώνα φθείρονται μπορεί να βρεθείτε απροετοίμαστοι, καθώς η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού χαλάνε τα λάστιχα.



Επιπλέον, η σκόνη και η λάσπη που μαζεύουν μπορεί να χαράξει το παρμπρίζ σας (που είναι ακόμη πιο μεγάλη ζημιά). Για να τους καθαρίσετε και να τους… σώσετε η λύση είναι απλή. Θα χρειαστείτε: 1/4 φλ. μαγειρική σόδα και 1 λίτρο νερό. Η μαγειρική σόδα είναι από τα υλικά που μπορούν να καθαρίσουν σχεδόν τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου σας.



Ανακατέψτε τα δύο αυτά υλικά και δημιουργήστε μία πάστα. Βγάλτε τους υαλοκαθαριστήρες σας. Περάστε τα λάστιχά τους με ένα πανί στο οποίο έχετε βάλει λίγο από το μείγμα. Στη συνέχεια πάρτε ένα άλλο στεγνό, καθαρό πανί και σκουπίστε τα λάστιχα καλά πριν τα βάλετε ξανά στη θέση τους. Οι υαλοκαθαριστήρες σας θα γίνουν και πάλι καινούργιοι. newsbeast loading…

