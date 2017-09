Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα δεν πρέπει να αναβάλει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις στην επικείμενη αξιολόγηση επεσήμανε ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ στο κουαρτέτο, Φρανσέσκο Ντρούντι.



Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters o εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, αναφέρθηκε σε νομοσχέδια που εγκρίθηκαν και τα οποία μπορεί να μην είναι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος. «Δυστυχώς, ορισμένα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ενδέχεται να μην είναι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προγράμματος και θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις ομάδες μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος της ΕΚΤ. «Εάν προκύψουν σημαντικές παρεκκλίσεις ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των βασικών μεταρρυθμίσεων μέχρι στιγμής, αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης» σημείωσε ο κ. Ντρούντι. Η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο με τα «κόκκινα» δάνεια, τον προϋπολογισμό του 2018, την αγορά ενέργειας και τις ιδιωτικοποιήσεις μεταξύ των κυριότερων θεμάτων, δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής της ΕΚΤ στην Ελλάδα.



Η Αθήνα επιθυμεί να ολοκληρώσει σύντομα την τρίτη αξιολόγηση προκειμένου να συμβάλει στην ομαλή επιστροφή της στη χρηματοδότηση της αγοράς, καθώς το τρίτο της πρόγραμμα διάσωσης λήγει τον Αύγουστο του 2018, σημείωνει το διεθνές πρακτορείο και προσθέτει ότι η δεύτερη αξιολόγηση παρουσίασε καθυστέρηση μισού έτους, με αποτέλεσμα να πληγεί η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο ακόμα αξιολογήσεις στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος και ο κ. Ντρούντι δήλωσε ότι πρέπει να επιδιώξει να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία μέχρι το τέλος του 2017 για να δημιουργήσει μεταρρυθμιστική ορμή. «Όσον αφορά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, καταλαβαίνουμε πλήρως την επιθυμία της κυβέρνησης για μια καθαρή έξοδο», δήλωσε. «Θα απαιτηθεί πολλή προσπάθεια για να πείσει η Ελλάδα τις αγορές, τους επενδυτές και τους καταθέτες ότι η ώθηση για μεταρρυθμίσεις δεν θα μειωθεί και πως δεν θα υπάρξει αντιστροφή των ενεργειών που θα αναληφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος», τονίζει ο αξιωματούχος της ΕΚΤ. Τέλος ο κ. Ντρούντι δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη των δημοσιονομικών της στόχων για το 2017 ενώ αναφορικά με το 2018 υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αξιολογηθούν πιθανές αρνητικές εξελίξεις. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 17th, 2017 at 18:44 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.