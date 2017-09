Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εύκολο απόγευμα είχαν το Σάββατο (16-9), οι έφηβοι του Πρωτέα, αφού επικράτησαν, χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, των εφήβων του Κεραυνού, στο κλειστό των Γρεβενών με 69-52. Οι παίκτες του Αλέξη Κατσάλη, μετέτρεψαν το τοπικό ντέρμπυ σε..περίπατο, αφού μπήκαν από την αρχή μπροστά στο σκορ και διατήρησαν την διαφορά μέχρι το τέλος. Ο Δημήτρης Μπακατσής, δεν μπόρεσε να αναστρέψει την διαφορά, που σε κάποιο σημείο του αγώνα είχε φτάσει και στο +20.

Στο τέλος, οι παίκτες και των δύο ομάδων φώναξαν με μια φωνή: ΓΡΕΒΕΝΑ

