Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ομιλία του προέδρου της ΝΔ στη ΔΕΘ



Στη Θεσσαλονίκη και την 82η Διεθνή Έκθεση βρίσκεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, απηύθυνε ομιλία ενώπιον των παραγωγικών φορέων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. «Πιστεύουμε στην δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε ότι προτεραιότητά του είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από μία έκρηξη επενδύσεων. Υποσχέθηκε δραστική απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, σταθερό φορολογικό νόμο για μία πενταετία και μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% στα δύο πρώτα χρόνια της κυβέρνησής του. Στην κυβέρνηση δεν θέλουν, δεν ξέρουν, δεν μπορούν. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν τα πλεονάσματα στα οποία δέσμευσε η κυβέρνηση τη χώρακαι πρόσθεσε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. «Θα πετύχω να πείσω τους εταίρους ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον, γιατί είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της χώρας, αλλά δεν μπορεί να δεχθεί τη φορολογική εξόντωση των πολιτών. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας



Δεσμεύτηκε επίσης για λειτουργικό τραπεζικό σύστημα για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας παράλληλα με ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους αλλά και η τήρηση των σχετικών νόμων. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα τάχθηκε υπέρ ενός νέου προτύπου επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι για το κόμμα του η υλοποίηση των ιδιωτικοποίησεων και εμβληματικών επενδύσεων, όπως το Ελληνικό και οι Σκουριές, είναι η απόλυτη προτεραιότητα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της ΝΔ. Επίσης, τόνισε πως «θέλουμε εξορυκτική δραστηριότητα στη χώρα με σεβασμό στο περιβάλλον και την αυστηρή κοινοτική νομοθεσία». Ενίσχυση ιδιωτικού τομέα «Θέλουμε κράτος λιτό και αποτελεσματικό» διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως «μόνο εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε την απαραίτητη μεταρρύθμιση του κράτους». Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε παραχώρηση περισσότερων δημόσιων λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα παράλληλα με ψηφιακή επανάσταση διαφάνειας και νέα ταυτότητα σε κάθε πολίτη με δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. «Να απελευθερώσουμε τις αστείρευτες δυνάμεις της κοινωνίας από τα δεσμά του κρατισμού» τόνισε. «Όταν μιλώ για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έχω στο μυαλό μου ανθρώπους», ανέφερε ο Κυριάκοπς Μητσοτάκης. «Δεν έχω στο νου μου τα νούμερα του ΑΕΠ όταν μιλώ για ανάπτυξη», σημείωσε.

«Θα βάλω τέλος στους εργατοπατέρες» «Δεν θα επιδείξω καμία ανοχή στην παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι θα βάλει τέλος στους εργατοπατέρες και στη συνδικαλιστική χειραγώγηση των εργατικών συνδικάτων. είπε επίσης ότι για την κήρυξη απεργίας θα απαιτείται το 50% συν ένας των μελών του σωματείου. Για την οικογένεια Βόμβα στα θεμέλια του έθνους χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΝΔ το δημογραφικό. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην ανάγκη μέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό υποσχέθηκε 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί. «Ναι» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια



Ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους όταν αναφέρθηκε στα θέματα Παιδείας. «Οι νόμοι Μπαλτά, Φίλη, Γαβρόγλου θα καταργηθούν» ανέφερε χαρακτήριστικά και υποσχέθηκε ότι «οι φοιτητοπατέρες θα βγουν από τα πανεπιστήμια». Τόνισε ότι οι φοιιτητές θα φύγουν από τις πρυτανικές εκλογές, ενώ για τις φοιτητικές εκλογές είπε πως αυτές θα γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών ενός Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών. Ανακοίνωσε ακόμη ότι η ΔΑΠ, η φοιτητική παράταξη της ΝΔ, θα αναγεννηθεί και δεν θα υπάρχουν πλέον αφίσες της παράταξης στα πανεπιστήμια. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι στόχος του είναι μέσα σε μία δεκαετία να δημιουργήσει τα καλύτερα πανεπιστήμια στις χώρες του Νότου. «Ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» υπογράμμισε. Νίκος Κλόκας, Γιάννης Μανδαλίδης



