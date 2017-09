Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με δυνατό παλμό, υψηλές θερμοκρασίες και σχεδόν 1.100 αθλητές στην εκκίνηση, πραγματοποιήθηκε ο 11ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, που ανέδειξε ως πρώτο νικητή τον Γιάννη Κρέκα, στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας.

Ο αθλητής της Stoikos Running Team έκοψε το νήμα σε χρόνο 1:43:36, μην καταφέρνοντας να σπάσει για μόλις δέκα δευτερόλεπτα το ρεκόρ που κατέχει ο Μιχάλης Παρμάκης από τον 9ο Γύρο Λίμνης. Δεύτερος ήταν ο Αντώνης Παπαδημητρίου με χρόνο 1:45:06 και τρίτος ο Γιώργος Μενής με χρόνο 1:46:20.

Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη, από την ομάδα της Garmin, σε 2:01:51, στην επιστροφή της μετά από χρόνια στον Γύρο Λίμνης. Με τον χρόνο που σημείωσε, κατέρριψε το ρεκόρ της πιστοποιημένης από την AIMS/IAAF διαδρομής, που κρατούσε η Βασιλική Καραγεωργάκη από τον 8ο Γύρο Λίμνης. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βασιλική Καραγεωργάκη από τη Stoikos Running Team, με χρόνο 2:02:07 και τρίτη ήταν η Στεφανία Λεοντιάδου, που τερμάτισε σε 2:04:09.

Στον αγώνα των 10 χλμ, πρώτος τερμάτισε ο Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης με χρόνο 32:35, δεύτερος ο Νίκος Σκούταρης (34:10) και τρίτος ο Ευστάθιος Χαμοσφακίδης (34:57). Στην κατηγορία των Γυναικών πρώτη τερμάτισε η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου σε χρόνο 37:53, δεύτερη η Γεωργία Δημητριάδου (41:28) και τρίτη η Χριστίνα Μπούγια (43:44).

Η ατμόσφαιρα στην παραλίμνια περιοχή ήταν γιορτινή, με εκατοντάδες Γιαννιώτες και επισκέπτες να λαμβάνουν θέσεις κατά μήκος της διαδρομής, χειροκροτώντας την προσπάθεια των αθλητών που έτρεξαν τόσο στον μεγάλο αγώνα των 30 χλμ, όσο και στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, που ξεκίνησε 15 λεπτά αργότερα. Νωρίς το πρωί, ξεκίνησε ο αγώνας των 30 χιλιομέτρων δυναμικού βάδην.

Οι αθλητές των τριών αγωνισμάτων της Κυριακής ξεπέρασαν τους 1.600 και παρά την υψηλή για την εποχή θερμοκρασία, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και οι αθλητές βίωσαν μια ακόμη δυνατή εμπειρία, ενώ απόλαυσαν υπέροχες εικόνες.

Περισσότεροι από 200 εθελοντές, αλλά και αρκετός κόσμος, βρέθηκαν σε όλη την διαδρομή των 30 χλμ., προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους αθλητές στους σταθμούς τροφοδοσίας, αλλά και να τους εμψυχώσουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να τερματίσουν.

Την εκκίνηση στον Γύρο Λίμνης των 30 χλμ. έδωσαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης και ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, που δήλωσαν τη στήριξή τους στη διοργάνωση και για τα επόμενα χρόνια, ενώ στάθηκαν στα μηνύματα που εκπέμπει για την ανάγκη προστασίας της Παμβώτιδας.

Ο κ. Μπέγκας έδωσε την εκκίνηση και στον αγώνα των 10 χλμ., που ακολούθησε, από κοινού με τον εκπρόσωπο του International Walking Forum του Πεκίνου, που ταξίδεψε από την Κίνα στα Γιάννενα, ειδικά για να παρακολουθήσει τον Γύρο Λίμνης. Το φυσικό περιβάλλον και η ατμόσφαιρα του αγώνα ήταν τα στοιχεία που του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν αρκέστηκε στη στιγμή της εκκίνησης, αλλά ζήτησε να κάνει με μοτοσικλέτα ολόκληρη τη διαδρομή.

Καλό οιωνό για τα επόμενα χρόνια χαρακτήρισε το ρεκόρ συμμετοχών στα 30 χλμ. ο διευθυντής του Γύρου Λίμνης Ηλίας Σπυριούνης, τονίζοντας πως στόχος είναι να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια και να αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα. Και φέτος, πάντως, υπήρξαν συμμετοχές δρομέων από τη Γερμανία, το Βέλγιο και από τον Σύλλογο «Ευ Ζην» της Λεμεσσού Κύπρου.

Στη σύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό στάθηκε στις δηλώσεις της η πρόεδρος του Α.Ο. Ποσειδών Ιωαννίνων Αγνή Δρίμτζια, εκφράζοντας τη χαρά της για το ότι παίρνει χρόνο με τον χρόνο μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ακολούθησαν οι απονομές των μεταλλίων αλλά και των χρηματικών επάθλων για τους τρεις νικητές της γενικής κατάταξης ανδρών και γυναικών. Αθλοθέτης της φετινής διοργάνωσης η Τράπεζα Ηπείρου, που αναγνώρισε εμπράκτως την άοκνη προσπάθεια τους, και στο πρόσωπο αυτών, όλων των αθλητών που αγωνίζονται, με πενιχρά συνήθως μέσα. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου Κώστας Ζωνίδης και τα μέλη του Δ.Σ παρέδωσαν τις επιταγές των 600, 300 και 150 ευρώ, αντίστοιχα.

Όλοι οι νικητές στέφθηκαν με τα δάφνινα στεφάνια, που δημιούργησαν τα παιδιά του Ποσειδώνα, σε μια δράση που πραγματοποίησε ο Όμιλος με το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. Φυσικά, όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες των 5, 10 και 30 χλμ. πέρασαν στον λαιμό τους το συλλεκτικό μετάλλιο με τον κορμοράνο, προστατευόμενο είδος πουλιού της Παμβώτιδας, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Χρήστος Σκαλκώτος.

Ο 11ος Γύρος Λίμνης διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών και την ΑΜΚΕ Limni, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου και μεγάλο χορηγό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημοι χορηγοί του 11ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων ήταν η ΙΚΕΑ, η Garmin, η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» και ο ΑΠΣΙ «Πίνδος», υποστηρικτές η Renault που ήταν πλοηγός του αγώνα με το νέο Megane Sport, το οποίο διέθεσε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στα Γιάννενα Α. Ζύγουρας Α.Ε.,

και η Wapp Development House, που έχει τη στήριξη της ιστοσελίδας www.ioanninalakerun.gr, στο οποίο ήδη έχει αναρτήσει τα προσωρινά αποτελέσματα η εταιρεία χρονομέτρησης My Laps. Ο αγώνας καλύφθηκε τηλεοπτικά από την Nova και την ΕΡΤ, που ήταν μεγάλοι χορηγοί επικοινωνίας.

Εκτός από τους εθελοντές του Α.Ο Ποσειδών και συλλόγων της πόλης, σε συνεργασία με τα μέλη του Σώματος Εθελοντών, Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων και ιδιαίτερα το τμήμα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ, ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών και η Πυροσβεστική φρόντισαν για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση αθλητών και συνοδών, ενώ την ιατρική κάλυψη του αγώνα είχε η Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εικόνες:



This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 17th, 2017 at 22:32 and is filed under ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.