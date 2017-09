Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Με ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, κάνει το «βαρετό» για τα παιδιά βούρτσισμα των δοντιών «παιχνίδι». Δημιούργησε την «Οδοντοστοιχούλα», ένα βιντεάκι κινουμένων σχεδίων που διαρκεί όσο ένα βούρτσισμα και το παιδικό τραγουδάκι που ακούγεται έχει ως σκοπό να διδάξει στοματική υγιεινή στα παιδιά, αλλά και να τα ενθαρρύνει να την τηρήσουν. Το τραγουδάκι της «Οδοντοστοιχούλας» έχει διάρκεια μόλις δύο λεπτών και μέσω της χαρούμενης διάθεσης που αποπνέει, το βούρτσισμα γίνεται όχι μόνο διασκέδαση για γονείς και παιδιά, αλλά και μια καθημερινή συνήθεια που συνεισφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση της παρούσης, αλλά και της μελλοντικής τους στοματικής υγείας.



Μπορείτε να δείτε την «Οδοντοστοιχούλα» να δίνει τις οδηγίες της Οδηγίες για σωστό βούρτσισμα Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά δίνει οδηγίες προς τους γονείς για τη στοματική υγεία των παιδιών, τονίζοντας ότι πρέπει να ξεκινήσουν να βουρτσίζουν τα δόντια των παιδιών αμέσως μόλις εμφανιστεί το πρώτο δόντι. Τα παιδιά με την επίβλεψη και τη βοήθεια των γονιών τους, πρέπει να βουρτσίζουν τα δόντια τους δύο φορές την ημέρα (η μία το βράδυ) με φθοριούχο οδοντόκρεμα για την πρόληψη της τερηδόνας και της ουλίτιδας. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση του νήματος που προστατεύει από τις ενδιάμεσες τερηδόνες. Τέλος, οι ειδικοί συμβουλεύουν τα παιδιά να αποφεύγουν την κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών ανάμεσα στα γεύματα και συνιστούν επίσκεψη στον οδοντίατρο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, καθώς ο οδοντίατρος είναι εκείνος που θα διδάξει στα παιδιά το σωστό τρόπο βουρτσίσματος, σύμφωνα με την ηλικία και την ανάπτυξή τους.



Διαγωνισμός ζωγραφιάς Τα παιδιά μπορούν να εμπνευστούν από την «Οδοντοστοιχούλα» και να αποστείλουν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς (Νοταρά 71, Πειραιάς – email: info@osp.gr) τη δική τους ζωγραφιά με θέμα

«Βουρτσίζω τα δόντια μου».

Οι τρεις καλύτερες ζωγραφιές θα κερδίσουν δώρο σετ ζωγραφικής, ενώ όλες οι ζωγραφιές θα εκτεθούν σε ημερίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά και θα πρέπει να συνοδεύονται από όνομα, e-mail ή/και τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

