Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ο γνωστός Γερμανός οικονομολόγος Χανς Βέρνερ Ζιν χαρακτηρίζει «προπαγάνδα» τα περί προόδου της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα υποστηρίζει ότι χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν θέση στην ευρωζώνη.



Μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία (DLF) ο Ζιν καλείται να σχολιάσει την «πρόοδο», την οποία είχαν πιστοποιήσει στο ελληνικό ζήτημα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης κατά την τελευταία συνάντησή τους στο Ταλίν της Εσθονίας. Ο γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος επανειλλημμένα έχει προτείνει προσωρινή έξοδο από το ευρώ ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μέσω υποτίμησης του νομίσματος, δηλώνει τα εξής: «Όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Πρέπει να αναλογιστείτε ότι στην ευρωζώνη δεν υπάρχει ισορροπία στις σχετικές τιμές: ο Νότος είναι πολύ ακριβός και αυτό πάμε να το αντισταθμίσουμε διογκώνοντας το κρατικό χρέος. Είναι ο απόλυτος κεϋνσιανισμός. Είναι ένα πυροτέχνημα, που συνεχώς τροφοδοτούμε με όλο και μεγαλύτερα χρέη. Σε όλες σχεδόν τις χώρες τις ευρωζώνης το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά και αυξήθηκε με το σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας που υπερηφάνως διαπραγματευόταν η κ.Μέρκελ το 2012». Η παρέμβαση του γνωστού οικονομολόγου, που μέχρι πρότινος διηύθυνε το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών IFO του Μονάχου, δεν γίνεται τυχαία. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, μιλώντας την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έδωσε την κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, δηλώνοντας ευθαρσώς τα εξής: Πρώτον, πρέπει να συνεχιστεί η «έξυπνη εφαρμογή» του συμφώνου σταθερότητας, ώστε να διασφαλίζεται μεν η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και να μην καταπνίγεται η οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, ο δρόμος για το ευρώ είναι ανοιχτός για όλα τα κράτη-μέλη που θέλουν να ενταχθούν και εκπληρώνουν τα σχετικά κριτήρια. Τρίτον, στην Ευρώπη έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που όμως δεν θα είναι ανοιχτό για πάντα, γι αυτό απαιτούνται άμεσες και στρατηγικές αποφάσεις.



«Ελλάδα στο τετράγωνο» η Ρουμανία; Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων φαίνεται ότι προκαλεί ανησυχία στους θιασώτες της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Επικαλούμενος και πάλι το παράδειγμα της Ελλάδας, ο Χανς Βέρνερ Ζιν υποστηρίζει ότι οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα έπρεπε να μείνουν, επί του παρόντος, εκτός ευρωζώνης. «Θέλουν τώρα να βάλουν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στο ευρώ. Έχω σοβαρές αμφιβολίες γι αυτό. Μιλάμε για μία Ελλάδα στο τετράγωνο. Οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι έχουν ήδη πάρει πολλά δάνεια σε ευρώ και τώρα θέλουν μία εξασφάλιση γι αυτά, αποκτώντας το δικαίωμα να τυπώνουν και ευρώ…», υποστηρίζει. Είναι προφανές ότι ο πρώην επικεφαλής του ινστιτούτου IFO όχι μόνο δεν θέλει τη διεύρυνση της ευρωζώνης, όπως σχεδιάζει η Κομισιόν, αλλά μάλλον θα επιθυμούσε και τη συρρίκνωσή της. Υπενθυμίζει μάλιστα τις παλαιότερες σχετικές εξαγγελίες του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Ξέρουμε ότι η ευρωζώνη έχει λάβει πλέον υπερβολική έκταση και περιλαμβάνει χώρες που δεν τα καταφέρνουν με το ευρώ. Όπως είχε προτείνει ο Σόιμπλε το 2015, θα έπρεπε να αναλογιστούμε τη δυνατότητα μίας προσωρινής εξόδου από το ευρώ ώστε να ενισχυθούν οι χώρες αυτές, αντί να τις διατηρούμε στο ευρώ θεσπίζοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο μία ένωση μεταφοράς πόρων, στην οποία οι χώρες του Βορρά θα χρηματοδοτούν τις χώρες του Νότου…» Αμφιβολίες και για την Ιταλία Η σχετική συζήτηση αφορούσε κυρίως την Ελλάδα, αλλά τους τελευταίους μήνες οι εξελίξεις προδιαγράφονται ανησυχητικές και στη γειτονική Ιταλία: πολλές τράπεζες κλονίζονται, η πολιτική κατάσταση στη χώρα παραμένει ευμετάβλητη, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στο ενιαίο νόμισμα. Απαντώντας στο ερώτημα της γερμανικής ραδιοφωνίας, εάν η Ιταλία θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος «προβληματικός» υποψήφιος, ο Χανς Βέρνερ Ζιν δηλώνει: «Αναμφίβολα, οι Ιταλοί αρχίζουν να χάνουν τον ενθουσιασμό τους για το ευρώ. Στην πραγματικότητα μόνο ένα κόμμα στηρίζει το ευρώ χωρίς επιφυλάξεις, το Partito Democratico, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες. Η Forza Italia του Μπερλουσκόνι έχει μιλήσει για παράλληλο νόμισμα, η Λέγκα του Βορρά θέλει αποχώρηση από το ευρώ, το Cinque Stelle τα ίδια. Η Ιταλία βράζει και μην ξεχνάτε ότι έχει και εκλογές του χρόνου…» DW loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 17th, 2017 at 21:11 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.