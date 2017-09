Σεπτέμβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Δυναμική είναι η παρουσία της Kia στην φετινή έκθεση της Φρανκφούρτης παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό Proceed Concept, δίπλα σε εξίσου ενδιαφέροντα μοντέλα της μάρκας. Ειδικά το Proceed Concept προλογίζει την επόμενη γενιά του cee’d και δίνει μία πρώτη σχεδιαστική προσέγγιση. Δίπλα στο ανατρεπτικό concept θα παρουσιαστεί το ολοκαίνουργιο Kia Stonic σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Picanto X-Line και το ανανεωμένο Sorento με τις πωλήσεις των δύο μοντέλων να ξεκινούν τέλη του έτους.



Παγκόσμια πρεμιέρα για το Kia Proceed Concept Το συναρπαστικό αισθητικά Kia Proceed Concept σχεδιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο της Kia στην Φρανκφούρτη και υποδεικνύει το ντιζάιν της επερχόμενης γενιάς cee’d. Το αμάξωμα εντυπωσιάζει με την δυναμική του σχεδίαση και την χαμηλή οροφή τονίζοντας ένα σπορ hatch προφίλ. Το μυώδες ντιζάιν ‘Sharkblade’ δίνει έμφαση στην απουσία των παραδοσιακών B-pillars, ενώ το πίσω συμπαγές μέρος υπογραμμίζει την μοναδικότητα του Proceed Concept με την αποκλειστική βαφή ‘Lava Red’. Το εσωτερικό έχει ως πηγή έμπνευσης τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, ενώ οι τέσσερις θέσεις είναι επενδυμένες από μαύρο χειροποίητο ύφασμα που έρχεται σε όμορφη αντιπαράθεση με τις επενδύσεις στις πόρτες. Η απαράμιλλη σχεδίαση συνδυάζεται με ένα ταμπλό όπου κυριαρχούν τα χειριστήρια με ειδικό αλουμινένιο φινίρισμα. Ντεμπούτο για το Kia Stonic Το νέο κόμπακτ crossover της Kia κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην Φρανκφούρτη για να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία, αυτή των compact crossover. Με την πρώτη ματιά το Stonic ξεχωρίζει από την άμεσα αναγνωρίσιμο σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην ‘tiger-nose’ γρίλια. Υπάρχει μία ευρεία επιλογή εξατομίκευσης που περιλαμβάνει διχρωμία αμαξώματος, μέσα από 20 διαφορετικούς συνδυασμούς με επιλογή πέντε ελκυστικών χρωμάτων για την οροφή.



Το ίδιο ισχύει και για το κομψό εσωτερικό όπου και εδώ υπάρχει μια σειρά από εξατομικευμένες επιλογές σε χρώματα. Η εργονομία θέτει νέα δεδομένα στα κόμπακτ crossover μέσα από τεχνολογίες που βελτιώνουν την άνεση, την πρακτικότητα, την διασυνδεσιμότητα και την ασφάλεια. Προσφέρονται έξυπνα λειτουργικά πακέτα, ενώ οι χώροι για όλους τους επιβάτες και ειδικά για τα πόδια και τα κεφάλια τους είναι απλά ασυναγώνιστοι. Το νέο Stonic θα διατίθεται στην Ελληνική αγορά από τον επόμενο μήνα σε μία γκάμα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που θα συνδυάζονται με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων. Το σύστημα διεύθυνσης και η ανάρτηση έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί ειδικά για τον Ευρωπαίο οδηγό προσφέροντας δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά και υψηλά επίπεδα άνεσης. Picanto X-Line Το ντεμπούτο του Stonic πλαισιώνεται από την πρώτη εμφάνιση του ολοκαίνουργιου Picanto X-Line, που συνδυάζει στοιχεία και χαρακτηριστικά από την κατηγορία των crossover και των SUV H περιπετειώδης εμφάνιση του Picanto X-Line τονίζεται από τα ελκυστικά χρωματικά πακέτα και την αυξημένη κατά 15 χιλιοστά απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος. Το Picanto X-Line, εκτός από το γνωστό 1.2λτ 84 ίππων κινητήρα, εφοδιάζεται και με τον ολοκαίνουργιο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.0 T-GDI απόδοσης 100 ίππων αναδεικνύοντας την συγκεκριμένη έκδοση ως το ισχυρότερο Picanto που έχει υπάρξει ποτέ. Ο ίδιος κινητήρας θα τοποθετηθεί και στην έκδοση GT-Line, όταν η ολοκαίνουργια X-Line θα ξεκινήσει να πωλείται στην Ευρώπη από τα τέλη του 2017. Αναβαθμισμένο Kia Sorento Το νέο Kia Sorento είναι η 7θέσια ναυαρχίδα της μάρκας στα SUV με τις πωλήσεις να ξεκινούν στην παγκόσμια αγορά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Το νέο Sorento θα είναι διαθέσιμο με νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων προσφέροντας απόλυτα ομαλές αλλαγές και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Σημαντικές είναι οι αναβαθμίσεις στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας και άνεσης, καθώς και στο νέο σύστημα πολυμέσων που συνδυάζεται με νέα οθόνη αφής διάστασης 8’’. Επίσης, το νέο Sorento θα είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά στην έκδοση ‘GT-Line’ για τους πελάτες που δίνουν έμφαση στην σπορτίφ εμφάνιση. Ξεκινά η διάθεση του Stinger Το Kia Stinger ευρωπαϊκών προδιαγραφών κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση της Φρανκφούρτης για να λανσαριστεί στα τέλη 2017. Στην Ευρώπη το Stinger θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις κινητήρων: με τον υπερτροφοδοτούμενο 2.0λτ 260 ίππων, με τον ντίζελ 2.2λτ 200 ίππων και τον κορυφαίο twin-turbo V6 βενζίνης με ισχύ 370 ίππους. Το Stinger είναι έτοιμο να κινηθεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους ως το ισχυρότερο και ταχύτερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα η Κορεάτικη εταιρία newsbeast loading…

