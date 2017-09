Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Αυτό που προσέχει κανείς ευθύς εξαρχής στο καινούργιο VW Polo είναι η σύγχρονη και νεανική προσέγγισή του. Κυρίως στο εσωτερικό του, όπου κυριαρχεί το χρώμα και οι πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης, καθώς και οι high tech επιλογές.



Με πρώτη και καλύτερη την οθόνη ψηλά πλέον στο ταμπλό (μέγεθος από 6,5 έως 8,0 ίντσες), ενώ η σημαντική προσθήκη είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων της 2ης γενιάς που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην κατηγορία. Την τεχνολογική διάσταση του Polo της 6ης γενιάς ολοκληρώνουν οι πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης smartphones και η πληθώρα των συστημάτων υποβοήθησης. Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις είναι το Front Assist με το City Emergency Braking, ενώ το παρόν δίνει, και ένα ηχοσύστημα 300 Watt, της αμερικάνικης εταιρείας beats στην ομώνυμη έκδοση, ακολουθώντας τη νέα μόδα της κατηγορίας. Η ακόμα πιο σημαντική εξέλιξη για το εσωτερικό του νέου Polo είναι η άνεση των χώρων του. Ενδεικτικό για αυτό το πορτμπαγκάζ του των 351 λίτρων, τιμή από τις κορυφαίες της κατηγορίας. Η αύξηση των χώρων οφείλεται στη χρήση της εκδοχής Α0 του MQB, του μεταβλητού πλαισίου της γερμανικής εταιρείας, που επέτρεψε την αύξηση του μεταξονίου κατά 92 χιλιοστά (συνολικά 2,548 μέτρα). Ταυτόχρονα έχουν μεγαλώσει αισθητά και οι εξωτερικές διαστάσεις -το μήκος φτάνει τα 4,053 μέτρα (+81 χιλιοστά)- ενώ οι σχεδιαστές αξιοποίησαν τις καινούργιες αναλογίες και δημιούργησαν ένα σύγχρονο και δυναμικό σχήμα. H γκάμα των κινητήρων του νέου VW Polo ξεκινά για τα σύνολα βενζίνης από τα 1.000 κυβικά και τους 3 κυλίνδρους. Η βάση είναι ο ατμοσφαιρικός των 75 ίππων και ακολουθούν οι δύο 1.0 TSI με 95 (0-100 χλμ./ ώρα σε 10,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 187 χλμ./ ώρα) και 115 ίππους. Πιο ψηλά υπάρχει ο 1.5 TSI των 150 ίππων με το σύστημα απομόνωσης κυλίνδρων, ενώ οι δύο diesel είναι οι εκδόσεις των 80 και των 95 ίππων του 1.6 TDI. Ενδιαφέρον έχει και ο 1.0 TGI του φυσικού αερίου με τους 90 ίππους και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα.



Το αποκλειστικά πεντάθυρο νέο Polo θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, τις Trendline, Comfortline και Highline, και την ειδική Beats με το εξελιγμένο ηχοσύστημα των 300 Watt που προαναφέραμε. Επίσης και 5 επιπλέον πακέτα εξοπλισμού, το καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα Decor, Style, Sport και Black, καθώς και το κορυφαίο σπορ R-Line. Οι πωλήσεις του στην ελληνική αγορά σε περίπου ένα μήνα και οι τιμές του, θα ξεκινούν ενδεικτικά για την έκδοσή του των 1.000 κυβικών και των 75 ίππων από τις 12.800 ευρώ. iefimerida loading…

