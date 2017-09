Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης «Standard & Poor’s», επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, στο BB+, αναθεωρώντας ταυτόχρονα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.



Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, ότι πιθανό να προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στους επόμενους 12 μήνες, εάν η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίσει απρόσκοπτα και η οικονομία εξακολουθήσει να ανακάμπτει στα προ της κρίσης επίπεδα. Ο οίκος προβλέπει ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2017-2020.



Ο οίκος διατηρεί την Κύπρο μία μόλις βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία, σε αντίθεση με τους οίκους Fitch και Moody’s που διατηρούν την Κύπρο τρεις βαθμίδες, κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Οι «Standard & Poor’s», ήταν ο πρώτος οίκος που υποβάθμισε την κυπριακή οικονομία στην κατηγορία σκουπίδια, τον Δεκέμβριο του 2012. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 20:04 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.