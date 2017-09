Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Αν έχεις ακούσει κάποια στιγμή τις φίλες σου να λένε, ότι πηγαίνουν στο γυμναστήριο όχι για να σηκώσουν βάρη και να τρέξουν στο διάδρομο, αλλά για να εκτελέσουν ασκήσεις κι ακροβατικές κινήσεις ενώ παράλληλα κρέμονταιαπό μια αιώρα ή για να προπονηθούν σε ένα δωμάτιο η θερμοκρασία του οποίου αγγίζει τους 40° C, μην τις παρεξηγήσεις! Μιλούν απλά για εναλλακτικές μορφές ενός από τα αρχαιότερα είδη σωματικής άσκησης, της γιόγκα, που δημιουργήθηκε για να ενώσει το σώμα και το μυαλό και να τα φέρει σε ισορροπία. Εχοντας αποκτήσει πολλούς οπαδούς παγκοσμίως, οι οποίοι μάλιστα αυξάνονται διαρκώς, η γιόγκα είναι το πρόγραμμα γυμναστικής που στηρίζεται σε μια τεχνική με σταθερές και συγκεκριμένες στάσεις του σώματος σε συνδυασμό με τον έλεγχο της αναπνοής.



Αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και ιδανικούς τρόπους μυϊκής ενδυνάμωσης, ευλυγισίας, ελαστικότητας και γράμμωσης, ενώ στοχεύει στη χαλάρωση, στη βελτίωση της διάθεσης, στην καταπολέμηση του άγχους, του στρες και της θλίψης, βοηθάει πολύ στην αρθρίτιδα κι έχει αποτοξινωτική δράση για τους μυς και το εσωτερικά όργανα. Ακόμη, η γιόγκα μέσα από τη γιόγκα κανείς μπορεί να πραγματοποιήσει ένα είδος διαλογισμού, να γεμίσει ενέργεια, να αποκτήσει πειθαρχία και συγκέντρωση, να επικοινωνήσει με το βαθύτερο εαυτό του. Αν θέλετε να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές της ιδιότητες αλλά δεν έχετε απεριόριστο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσετε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στο γυμναστήριο, μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας yoga session, ανέξοδα και εύκολα στο σπίτι σας, με μοναδικό απαραίτητο εργαλείο το μαλακό ατομικό στρώμα της γιόγκα.



Παρακάτω ακολουθούν τέσσερις ασκήσεις: Στάση της καρέκλας -Chair pose -Utkatasana Πρόκειται για μια συμμετρική άσκηση, δεδομένου ότι κινούνται και οι δύο πλευρές του σώματός σας κατά την εκτέλεση της. Για να την κάνετε, βρείτε την αρχική σας θέση: Σταθείτε με τα πόδια σας ενωμένα ή ανοιχτά (στο άνοιγμα των γοφών). Λυγίστε έπειτα τα γόνατα και σπρώξτε τη λεκάνη σας προς τα πίσω, όπως ακριβώς θα κάνατε αν επρόκειτο να καθίσετε σε μια καρέκλα. Ταυτόχρονα, σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Στάση σανίδα -Plank pose Μια από τις πιο αγαπητές ασκήσεις σώματος στο χώρο του fitness γενικότερα. Η άσκηση «σανίδα» είναι γνωστή ως «plank» στην αγγλική ορολογία και βοηθάει στην εξάσκηση των κοιλιακών μυών, ενώ γυμνάζει και άλλες μυϊκές ομάδες του σώματος. Είναι ιδανική για την απώλεια κιλών. Για να την εκτελέσετε, πάρτε την αρχική θέση της άσκησης «σανίδα» βάζοντας τους πήχεις σας στο πάτωμα και σηκώστε τον κορμό σας στην ευθεία με το έδαφος, με τις μύτες των ποδιών να ακουμπούν σε αυτό. Κρατήστε το σώμα σας ακίνητο, σε ίσια θέση. Μείνετε στη θέση αυτή για 20 -30 δευτερόλεπτα και κάντε μια παύση 10 δευτερολέπτων για να πάρετε μια ανάσα, ακουμπώντας τα γόνατα στο έδαφος. Στάση του Δέντρου -Vrksasana Η θέση αυτή του σώματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος γιόγκα έχει σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας και της αυτοσυγκέντρωσης, την ενδυνάμωση των κοιλιακών, αλλά και τον ποδιών και των γλουτών που γίνονται πιο σφιχτοί. Για να την εκτελέσετε, σταθείτε στο ένα σας πόδι και φέρτε το πέλμα σας στον αστράγαλο, την κνήμη ή το μηρό αναλόγως την ευλυγισία σας. Μπορείτε να ακουμπήσετε το ένα σας χέρι σε τοίχο για ισορροπία. Οταν βρείτε την απόλυτη ισορροπία του σώματος σας, μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Η κίνηση αυτή θυμίσει κλαδιά δέντρου. Στάση του Πολεμιστή -Virabhadrasana Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ακούσει έστω και μια φορά για αυτήν. Η στάση του «πολεμιστή» αφορά την άσκηση της γιόγκα που δυναμώνει και συσφίγγει τα πόδια (με έμφαση στο εσωτερικό τμήμα των μηρών), τους κοιλιακούς, τους γλουτούς και τα χέρια. Για να την εκτελέσετε ίσως να δυσκολευτείτε αλλά μια προσπάθεια αξίζει. Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά. Γυρίστε το δεξί σας πόδι προς τα έξω, μετά γυρίστε τα δάχτυλα του αριστερού σας ποδιού ελαφρά προς τα μέσα. Τεντώστε προς τα έξω τα χέρια σας σε παράλληλη με το πάτωμα θέση, εκπνεύστε και λυγίστε το δεξί σας γόνατο, ώστε να σχηματίσει ορθή γωνία. Μείνετε στη θέση αυτή. Επαναλάβετε για την άλλη μεριά. bovary loading…

