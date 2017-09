Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με επείγουσα τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης του έτους 2017 για τους χώρους όπου απαγορεύεται η κολύμβηση, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, απαγορεύει την κολύμβηση στις περιοχές που έχουν μολυνθεί από την πετρελαιοκηλίδα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην τροποποιημένη υπουργική απόφαση, «απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και μέχρι την αποκατάστασή τους [1], όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω: 1. Από την ακτή κολύμβησης πλησίον της σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεαττύδας. 2. Στις ακτές κολύμβησης της περιοχής «Βοτσαλάκια». 3. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Αλίμου. 4. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

5. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. 6. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Δήμου Γλυφάδας». 7. Στον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου». Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη σήμανσης των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε, αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Ακόμη, το υπουργείο Υγείας ζητά από τις λιμενικές Αρχές την επιτήρηση αυτών των σημείων, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται. Ήδη, η τροποποιημένη υπουργική απόφαση έχει αποσταλεί ως επείγον έγγραφο σε όλους τους αρμόδιους φορείς. [1]: «Η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, καθώς και τη διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρόβιων φυτών. Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, τύπος πετρελαίου). Από την καταβύθιση σταγονιδίων στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί οργανισµοί που φιλτράρουν την τροφή τους (π.χ µύδια, στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες µε γοργούς ρυθµούς. Αν και οι άµεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά µικρής κλίµακας, δεν αποκλείονται µακροχρόνιες επιπτώσεις και ενδεχόμενα φαινόµενα βιοσυσσώρευσης». iefimerida

