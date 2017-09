Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το τελευταίας τεχνολογίας smartphone Samsung Galaxy Note8 υποδέχεται η WIND στις 15 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας της.



Το ανθεκτικό σε νερό και σκόνη, με βαθμό πιστοποίησης IP68, Samsung Galaxy Note8 διαθέτει οθόνη μεγαλύτερη από τη φαντασία προσφέροντας κινηματογραφική εμπειρία θέασης, ενώ το S Pen παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους σχεδιάζοντας ζωντανά μηνύματα και χειρόγραφες σημειώσεις ακόμα και σε σβηστή οθόνη.



Φωτογραφίες, μουσική, gaming αναπαράγονται δίχως πρόβλημα χάρη στην 6,3’’ οθόνη χωρίς όρια και την αυξημένη RAM των 6GB, τα ρυθμισμένα από την AKG ακουστικά και την επεκτάσιμη μνήμη για αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. newsbeast loading…

