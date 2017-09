Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κατά τον έλεγχο ο ανωτέρω επέδειξε πλαστό έγγραφο



Συνελήφθη χθες, (15-09-2017) το πρωί στα Γρεβενά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, 37χρονος υπήκοος Αλβανίας μη νόμιμος μετανάστης σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.

Συγκεκριμένα σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του 17ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για ληστεία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκε -1- πλαστό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενή, το οποίο ο ανωτέρω επέδειξε κατά τον έλεγχο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 11:05 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.