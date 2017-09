Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ασπίδα Ξάνθης ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού αθλητή Αλέξανδρου Κλωνάρα (guard, 1999, 1.86). Έχει αγωνιστεί σε όλα τα τμήματα της ομάδας του Πρωτέα Γρεβενών, ενώ την περσινή χρονιά αγωνίστηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Παράλληλα θα φοιτά στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

«Τον καλωσορίζουμε στη οικογένεια της Ασπίδας και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες», καταλήγει η ανακοίνωση. tsiotras

