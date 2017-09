Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν μια νέα τεχνολογία που τελικά μπορεί να καταστήσει εφικτό στο μέλλον όλα μαζί τα παιδικά εμβόλια να χορηγούνται με μία και μοναδική δόση εμβολιασμού.



Η νέα μέθοδος, που αποθηκεύει τα διαφορετικά εμβόλια σε ξεχωριστές μικροσκοπικές κάψουλες στο ίδιο ενέσιμο διάλυμα, δοκιμάσθηκε σε πειραματόζωα (ποντίκια). Θα ακολουθήσουν δοκιμές σε ανθρώπους. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Μιπλ και Μελίντα Γκέιτς. Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι, χάρη στη νέα μέθοδο, οι παιδικοί εμβολιασμοί θα γίνουν πιο εύκολοι, καθώς είναι γνωστό ότι συχνά τα παιδιά -αλλά και οι γονείς- αντιδρούν σε αυτούς.



Οι μικροκάψουλες από ένα βιοδιασπώμενο πολυμερές υλικό (PLGA), που περιέχουν τα διαφορετικά εμβόλια και οι οποίες εισάγονται στο σώμα ταυτόχρονα, είναι προγραμματισμένες να απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το κάθε εμβόλιο, π.χ. μετά από εννέα, 20 ή 40 μέρες. Κάθε κάψουλα, που μοιάζει με φλιτζανάκι του καφέ σφραγισμένο με καπάκι για να συγκρατεί το φαρμακευτικό περιεχόμενό του, έχει μέγεθος μόλις 400 μικρομέτρων (εκατομμυριοστών του μέτρου). Η ίδια τεχνολογία (που αποκαλείται StampEd Assembly of polymer Layers-SEAL), πέρα από τα εμβόλια, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χορήγηση και άλλων φαρμάκων για διάφορες παθήσεις, από αλλεργίες και διαβήτη μέχρι καρκίνο. iefimerida loading…

