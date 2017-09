Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον παρουσίασε τα σχέδιά του για ένα «ένδοξο» Brexit, προκαλώντας οργή σε ορισμένους συναδέλφους του και ενισχύοντας τις εικασίες ότι μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος από την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι. Καθώς η Μέι πρόκειται να παρουσιάσει το δικό της όραμα για το Brexit την ερχόμενη Παρασκευή στη Φλωρεντία, ο Τζόνσον έγραψε ένα άρθρο 4.300 λέξεων στο οποίο όχι μόνο αναφέρεται σε θέματα εκτός του υπουργείου του αλλά, σε ορισμένα σημεία, μοιάζει να διαφωνεί με την προσέγγιση της κυβέρνησης για το διαζύγιο με την ΕΕ.



Η Βρετανία, υπογραμμίζει ο υπουργός, δεν θα πληρώσει για να έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές στο μέλλον. Μετά την αποχώρησή της από την ΕΕ, η χώρα θα πρέπει να δανειστεί για να επενδύσει στις υποδομές, να μεταρρυθμίσει τον φορολογικό κώδικα και να θέσει τα όρια της μετανάστευσης στο επίπεδο που θεωρεί η ίδια σωστό. Επαναλαμβάνει επίσης τον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό του, ότι η κυβέρνηση θα γλιτώνει 350 εκατομμύρια λίρες εβδομαδιαίως (περίπου 450 εκ. ευρώ) μετά το Brexit, χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). «Φίλοι μου, πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς υποτιμούν αυτή τη χώρα. Πιστεύουν ότι το Brexit δεν θα συμβεί. Είμαι εδώ για να σας πω ότι αυτή η χώρα θα επιτύχει το νέο, εθνικό εγχείρημά της και θα επιτύχουμε σθεναρά. Έχουμε λαμπρό μέλλον», γράφει ο Τζόνσον στο άρθρο του στην εφημερίδα Daily Telegraph. Καθώς αρκετοί συνάδελφοί του εξοργίστηκαν με τη χρονική στιγμή που επέλεξε για να παρουσιάσει το όραμά του, μία ημέρα μετά τη βομβιστική επίθεση στο μετρό του Λονδίνου, ο υπουργός αργότερα έγραψε στο Twitter: «Ανυπομονούμε για την ομιλία της πρωθυπουργού στη Φλωρεντία. Όλοι στο πλευρό της Τερέζας για ένα ένδοξο Brexit». Μια πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι οι απόψεις που εκφράζει ο Τζόνσον είναι όλες πολύ γνωστές. «Όπως θα δείτε στην ομιλία της πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση είναι ενωμένη στην απόφασή της να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες για ένα επιτυχημένο μέλλον εκτός της ΕΕ», πρόσθεσε.



Άλλοι πολιτικοί πάντως δεν δίστασαν να καυτηριάσουν τη χρονική στιγμή που επέλεξε ο υπουργός για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του. «Την ημέρα μιας τρομοκρατικής επίθεσης στην οποία ακρωτηριάστηκαν Βρετανοί, λίγες ώρες αφότου αυξήθηκε το επίπεδο της απειλής, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε μόνο πώς θα υπηρετήσουμε» είπε η Ρουθ Ντέιβιντσον, η δημοφιλής ηγέτης των Συντηρητικών της Σκοτίας. Ο Γουίλ Τέιμερ, πρώην σύμβουλος της Μέι, επισήμανε επίσης τη χρονική συγκυρία, λέγοντας ότι προκαλεί έκπληξη. «Η αληθινή πρωθυπουργός μόλις αύξησε το επίπεδο της απειλής. Στο μεταξύ, ο τύπος που θέλει να την αντικαταστήσει παρουσιάζει ένα πρελούδιο της παραίτησής του, για να περισώσει το γόητρό του για τα 350 εκατομμύρια λίρες» σχολίασε καυστικά. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 21:05 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.