Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 500 γραμμ. γαρίδες μετρίου μεγέθους, καθαρισμένες

120 γραμμ. βρασμένο μαύρο ρύζι

1 1/2 ποτήρι από το νερό όπου έβρασε το ρύζι

50 γραμμ. βούτυρο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φύλλα δάφνης

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1/2 φλιτζ. λευκό κρασί

αλάτι

Ζεστάνετε το λάδι σε μια κατσαρόλα και σοτάρετε το σκόρδο και τη δάφνη. Προσθέστε τις γαρίδες, αλατοπίπερο και σβήστε με το κρασί. Κλείστε τη φωτιά, σκεπάστε τα και αφήστε τα για 5΄. Βγάλτε τις γαρίδες από την κατσαρόλα, δυναμώστε η φωτιά και προσθέστε το υπόλοιπο νερό που έβρασε το ρύζι, αλατίστε και αφήστε τη σάλτσα να δέσει πολύ καλά. Στο μεταξύ, σε άλλη κατσαρόλα, λιώστε 30 γραμμ. βούτυρο και ανακατέψτε μέσα το ρύζι μαζί με 2 κ.σ. από το νερό που έβρασε και αλατοπίπερο. Μόλις ζεσταθεί αρκετά, γεμίστε τέσσερις βουτυρωμένες φορμίτσας για κρέμα καραμελέ και πιέστε το καλά. Αναποδογυρίστε τις φορμίτσες πάνω σε ζεσταμένα πιάτα, αλλά μην τις αφαιρέσετε. Όταν η σάλτσα δέσει, αφαιρέστε τις φορμίτσες από το ρύζι. Βάλτε πάνω του τις γαρίδες, αλλά αν νομίζετε ότι δεν θα καταφέρετε να μην το διαλύσετε, τοποθετήστε τις γύρω γύρω του. Περιχύστε με σάλτσα και σερβίρετε αμέσως.

