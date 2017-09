Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε μια ακόμα ενίσχυση στην περιφέρεια προχώρησε ο Ερμής Σχηματαρίου αποκτώντας τον 18χρονο play-maker Αποστόλη Ζήμπρα.

Ο Ζήμπρας αποκτήθηκε δανεικός από τον Πρωτέα Γρεβενών, ομάδα Γ’ Εθνικής, με την οποία έπαιξε στο περσινό πρωτάθλημα. Φέτος ο Ζήμπρας πέρασε ως φοιτητής στο ΤΕΙ Ψαχνών και ο Ερμής τον προσέγγισε για να τον κάνει δικό του για φέτος αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων και για τα επόμενα χρόνια.

eviabasket

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 12:03 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.