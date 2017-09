Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί οι διάδοχοι του Στίβεν Τζομπς να περιέγραψαν αναλυτικότατα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του νέου iPhone X,αλλά ξέχασαν (ή μάλλον άφησαν αδιευκρίνιστο) ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μόλις το μάθουν οι λάτρεις της Apple λογικά θα «στραβώσουν».



Αναφέροντας πως με τον ασύρματο φορτιστή, το νέο iPhone θα φορτίζει πιο γρήγορα από ποτέ, τα ευχάριστα νέα είναι πως οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν το κινητό τους σε μία ώρα να είναι 100% φορτωμένο, τα «δυσάρεστα» είναι πως θα πρέπει να πληρώσουν έξτρα γι΄αυτό. Εκτός, λοιπόν, από την στάνταρ τιμή του κινητού που θα κινηθεί από τα 1.000 ευρώ έως στα 1.129 ευρώ (ανάλογα με την μνήμη χωρητικότητας), οι υποψήφιοι πελάτες θα πρέπει να πληρώσουν εξτρά τον φορτιστή, ο οποίος είναι ίδιος (και μοναδικός) για το iPhone 8, 8 Plus και Χ.



Συγκεκριμένα για την ασύρματη φόρτιση απαιτείται να αγοράσεις τον αντίστοιχο φορτιστή αξίας 50€, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα ασύρματα ακουστικά τεχνολογίας που λανσαρίστηκαν και στο iPhone 7, τα οποία κοστίζουν 200 ευρώ. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν θέλει να αγοράσεις κάτι από αυτά; Από ότι φαίνεται απλά θα έχεις δώσει 1.000+ ευρώ για ένα κινητό το οποίο απλά δεν θα μπορείς να φορτίζεις και να ακούς μουσική. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 23:58 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.