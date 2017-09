Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα βρίσκεται, ντε φάκτο, στο τελικό στάδιο της μνημονιακής εποχής. Η συζήτηση για τον μεταμνημονιακό ορίζοντα έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα έλθει σειρά ερωτημάτων στο προσκήνιο με την όλη συζήτηση να είναι ευρωελληνική, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.



Ο κ. Σχοινάς μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, είπε ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ΕΕ ταυτίζονται και υπογράμμισε ότι όλος ο κόσμος στην Ευρώπη θέλει να δεi ότι η Ελλάδα αλλάζει και πως οι παθογένειες που οδήγησαν την χώρα στα βράχια το 2010 δεν θα ορίζουν το μέλλον της μετά τον Αύγουστο του 2018. Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει συντελεστεί, τα μέτρα έχουν ψηφιστεί, τώρα πρέπει να καταστεί ακλόνητη η πεποίθηση ότι «μάθαμε και δεν θα ξανακάνουμε». Αυτό είναι το ζητούμενο και αν αυτό καταστεί σαφές, τότε ο ορίζοντας θα είναι πιο καθαρός, τόνισε. Ερωτηθείς σχετικά και με την ομιλία Γιούνκερ για το μέλλον της Ευρώπης, ο κ. Σχοινάς, επανέλαβε, σε σχέση με την Ελλάδα, ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία του προγράμματος που τελειώνει τον Αύγουστο του 2018, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά βλέπουμε μερικά «πράσινα φύλλα» της ανάπτυξης, σε όλη την Ευρώπη, και πρόσθεσε ότι οι πολιτικοί άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση προς το καλύτερο.



Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι ο στόχος είναι μια Ευρώπη, πιο συνεκτική, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική, η φράση που περιγράφει τον στόχο είναι «όλοι σε όλα», ήτοι συμμετοχή όλων στην Συνθήκη Σένγκεν, στο Ευρώ και στην Τραπεζική Ένωση που αποτελούν και τους τρεις πυλώνες για μια διαφορετική αρχιτεκτονική της ΕΕ με ορίζοντα το 2025. Αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα ΟΝΕ και ένα νέο ευρώ με διαφορετική αρχιτεκτοντική -Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, Eurogroup και Ευρωπαϊκή Επιτροπή- και με «ύπατο εκπρόσωπο της οικονομίας της ΕΕ», μια «οικονομική Φ. Μογκερίνι», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς. Είπε ότι αντλεί την αισιοδοξία του από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, σημειώνοντας ότι μετά τη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, την κρίση του προσφυγικού και το Brexit, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως προέβλεπαν οι «προφήτες του κακού», αλλά αντίθετα, στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν εξελέχθη συντρίβοντας τον λαϊκισμό, στην Ολλανδία σημειώθηκε νίκη των δυνάμεων της μετριοπάθειας, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει το πολιτικό-οικονομικό ρολόι. Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ο κ. Σχοινάς, σημείωσε καταρχήν ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ ήταν επιθυμία της Ευρωζώνης, ενώ η «συνεισφορά του σε διάφορα προγράμματα είναι προς αποτίμηση». Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι αυτή την στιγμή υπάρχει ο ESM, ο οποίος δανείζεται προκειμένου να δανείσει χώρες που χρειάζονται βοήθεια στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, ενώ ο ρόλος του δεν του επιτρέπει ευρύτερη συνεισφορά στη διαμόρφωση του οικονομικού μίγματος στην Ευρωζώνη. Ως εκ τούτου η πρόταση για τη διαφορετική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει την δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ερωτηθείς για τη συνολική προοπτική της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς είπε ότι ή τώρα που αλλάζουν οι άνεμοι θα τους εκμεταλλευθούμε (προς την κατεύθυνση που περιέγραψε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ) και αυτό είναι το Plan A, ή αλλιώς η ΕΕ θα σέρνεται σε ημιτελείς λύσεις, όπου ναι μεν θα εκφράζεται βούληση, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα είναι συμβατά με τις προθέσεις, θα εκφράζονται διαφωνίες και δεν θα υπάρχει συναντίληψη. Ο κ. Σχοινάς, ερωτηθείς σχετικά με την επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής είπε ότι δεν θα ήθελε να σχολιάσει «μεμονωμένες περιπτώσεις εταιρικών αποφάσεων», υπογραμμίζοντας ότι «η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι πολυπαραγοντική εξίσωση». Τόνισε, ότι με δεδομένη την αλλαγή των διαρθωτικών ταμείων της ΕΕ που επιτρέπουν μέχρι και 95% συμμετοχή σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα, -όπως της Ιονίας Οδού-, η ΕΕ θα βοηθήσει την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα πρέπει να συντρέξουν πολλές προϋποθέσεις ενός ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού συστήματος ενώ είναι απαραίτητες η «ανοιχτή ματιά και η πολιτική βούληση». Σε ό,τι αφορά τη ρύπανση στον Σαρωνικό, ο κ. Σχοινάς είπε ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό άμεσης βοήθειας και τον μηχανισμό ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές και ήδη από το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται ειδικά κατασκευασμένο πλοίο -το Ακταία- επιτόπου, ενώ ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφόρων που ελέγχει την έκταση της ρύπανσης. Η κινητοποίηση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει τα μέσα και τον μηχανισμό για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κατάστασης, η διαχείριση, βέβαια, είναι των αρμόδιων ελληνικών αρχών, κατέληξε ο κ. Σχοινάς. iefimerida loading…

