Σεπτέμβριος 16th, 2017

Το πρωί της Παρασκευής, 15 Σεπτεμβρίου, 1.660 κάλπες στήθηκαν στα σχολεία, τα αθλητικά κέντρα και τα κέντρα νεότητας της Γερμανίας για μια συμβολική ψήφο παιδαγωγικού τύπου ενόψει των εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου. Ως τις 18:00 το βράδυ, 200.000 νεαρά παιδιά είχαν ήδη ψηφίσει και η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία ξεκίνησε στις 19:30 ανέβηκε απευθείας στο ίντερνετ. Ψήφιζαν μόνο οι νέοι κάτω των 18 ετών, όσοι δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.



Σε αυτή την ψηφοφορία των νέων η Ανγκελα Μέρκελ θριάμβευσε. Το κόμμα της CDU έφτασε πρώτο με 28%, δεύτερο το SPD του Μάρτιν Σουλτς με 19,5%, μετά οι Οικολόγοι (16.5%) ενώ ένα 6,5% ψήφισαν υπέρ του ακροδεξιού κόμματος AfD. Αυτού του είδους η συμβολική ψηφοφορία γίνεται στα νέα παιδιά από το 1996 και διοργανώνεται εννέα ημέρες πριν τις κανονικές βουλευτικές εκλογές με στόχο να μάθουν οι νέοι να μιλούν για πολιτική και να εκφράζονται με ψήφο, έστω κι αν δεν την έχουν ακόμη αποκτήσει. «Ολα τα παιδιά, όποια κι αν είναι η ηλικία της μπορούν να ψηφίσουν. Μερικές φορές έρχονται μικρά παιδάκια και ψηφίζουν με τους μεγάλους τους αδελφούς. Αλλά έρχονται κυρίως έφηβοι από 14 ετών και πάνω», δήλωσε ο Michael Schöller επικεφαλής της Bundesjugendring (ομοσπονδιακή ένωση νεότητας που διοργανώνει αυτή την ψηφοφορία). Η εν λόγω ψηφοφορία μοιάζει με εκείνη που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι νέοι ψηφίζουν δύο φορές: μια ψήφο που καθορίζει τον αριθμό των εδρών στην Bundestag και μια ψήφο για τον υποψήφιο βουλευτή της εκλογικής τους περιφέρειας. Ολα τα κόμματα που πραγματικά υπάρχουν στην γερμανική πολιτική σκηνή βρίσκονται στη λίστα. Η μοναδική διαφορά που υπάρχει στην ψηφοφορία των νέων είναι ότι δεν απαιτείται ένα παιδί να έχει γερμανική υπηκοότητα για να ψηφίσει.



«Η διαδικασία είναι κυρίως παιδαγωγική και εγγράφεται στους στόχους της πολιτικής διαπαιδαγώγησης. Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει πώς λειτουργεί η δημοκρατία», αναφέρει ο Schöller. Στην προηγούμενη παρόμοια ψηφοφορία που έγινε το 2013, πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι νέοι είχαν επίσης «εκλέξει» την Ανγκελα Μέρκελ για καγκελάριο. iefimerida loading…

