Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί οι πιο πολλοί να περίμεναν πως η BMW θα παρουσίαζε στην έκθεση της Φρανκφούρτης την καινούργια i5, ωστόσο η γερμανική εταιρεία επέλεξε τελικά να εμφανίσει ένα ηλεκτροκίνητο πρωτότυπο με την ονομασία i Vision Dynamics.



Το οποίο, από πλευράς μεγέθους κλείνει πράγματι το κενό μεταξύ των i3 και i8 και με την έκδοση παραγωγής να παρουσιάζεται στο άμεσο μέλλον.



Αυτό σημαίνει πως το concept είναι πολύ κοντά στο μοντέλο που θα δούμε στις κατά τόπους αντιπροσωπείες της μάρκας, ενώ εξαιρετικές είναι και οι επιδόσεις του: 0-100 σε λιγότερα από 4,0 δεύτερα, τελική ταχύτητα 200 χλμ./ ώρα και το κυριότερο αυτονομία που φτάνει τα 600 χιλιόμετρα. Αισθητικά το i Vision Concept είναι φουτουριστικό με πολύ λεπτούς LED προβολείς εντυπωσιακή μάσκα, η οποία έχει εισαγωγές αέρα, αν και δεν χρειάζονται, για λόγους εμφάνισης. Αυτό που δεν έχει είναι εξωτερικοί καθρέφτες, καθώς στη θέση τους υπάρχουν κάμερες. Στο πίσω μέρος τα ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα δίνουν τον τόνο στο όλο σχέδιο που είναι αρκετά minimal. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 22:07 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.