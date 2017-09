Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Κυριακή με την Σλοβενία



Το τέταρτο χρυσό της ιστορίας της σε Ευρωμπάσκετ και πρώτο μετά από 16 χρόνια θα διεκδικήσει η Σερβία στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, απέναντι στην Σλοβενία (17/9). Οι «πλάβι» επικράτησαν με 87-79 της Ρωσίας, στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2017, με τον Μπογκντάνοβιτς να «εκτελεί» στο κρίσιμο τελευταίο δίλεπτο και να δίνει τέλος στην προσπάθεια ανατροπής από την ομάδα του Σεργκέι Μπαζάρεβιτς.

Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2017, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 14/9

Ισπανία-Σλοβενία 72-92 15/9

Σερβία-Ρωσία 87-79 «ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ» (17/9, 17:00)

Ισπανία – Ρωσία ΤΕΛΙΚΟΣ (17/9, 21:30)

Σλοβενία – Σερβία in

