Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Οι παγετώνες των γαλλικών Άλπεων κατέγραψαν ανάμεσα στο 2003 και το 2015 μέση απώλεια 25% της επιφάνειάς τους, η οποία συρρικνώνεται πλέον «τρεις φορές ταχύτερα» απ’ ό,τι προηγουμένως, αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα.



Σύμφωνα με το Εργαστήριο Παγολογίας και Γεωφυσικής του Περιβάλλοντος (LGGE) της Γκρενόμπλ, που αναφέρει αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο μιας «απογραφής» για τις Άλπεις που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή κλίμακα, το λιώσιμο των παγετώνων επιταχύνθηκε απότομα στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στη μελέτη υπογραμμίζεται κυρίως πως η απώλεια επιφάνειας πάγου ανάμεσα στο 2003 -χρονολογία κατά την οποία είχαν πραγματοποιηθεί οι τελευταίες μετρήσεις- και το 2015 είναι κατά μέσο όρο 2% τον χρόνο στις γαλλικές Άλπεις, έναντι 0,7% κατά την προηγούμενη περίοδο (1986-2003). «Το ποσοστό έχει σχεδόν τριπλασιασθεί», υπογραμμίζει εκφράζοντας την ανησυχία του ο παγολόγος Αντουάν Ραμπατέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούνιο αυτή την ερευνητική εργασία με βάση δορυφορικές φωτογραφίες του 2015 με ακρίβεια 10 μέτρων ανά πίξελ.

«Η αύξηση της υποχώρησης είναι πολύ σαφής, ιδιαίτερα στα κάτω τμήματα των παγετώνων. Γενικά μπορούμε να συνδέσουμε αυτή τη συρρίκνωση με το μέσο ύψος τους στα όρη», εξηγεί. Οι παγετώνες του Λευκού Όρους, της υψηλότερης κορυφής της Ευρώπης (4.809 μέτρα), είναι αυτοί που «αντιστέκονται» καλύτερα στη διάβρωση αυτή: καταγράφουν μια υποχώρηση περίπου 1% τον χρόνο την περίοδο 2003-2015, έναντι 2,25% τον χρόνο για τους παγετώνες του όρους Εκρέν.



Αυτό που έχει πληγεί περισσότερο είναι το όρος Βανουάζ, με μέσο όρο απώλειας επιφανείας 2,6% κατ’ έτος, κυρίως επειδή «λίγες κορυφές εκεί ξεπερνούν το ύψος των 3.800 μέτρων».

«Η πιο μικρή απώλεια, που διαπιστώνεται στο Λευκό Όρος, εξηγείται από το γεγονός ότι το μέσο ύψος των παγετώνων είναι μεγαλύτερο στο όρος αυτό», διευκρινίζει ο Αντουάν Ραμπατέλ. Η ερευνητική αυτή εργασία, που άρχισε τον Οκτώβριο 2016, διεξήχθη σε συνεργασία με αυστριακά, ιταλικά και ελβετικά εργαστήρια στο πλαίσιο ενός προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Τα συμπεράσματά τους δεν είναι ακόμη γνωστά. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 16th, 2017 at 23:06 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.