Σεπτέμβριος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Από το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Δ΄ Διμήνου 2017 (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017) θα ξεκινήσει την Τρίτη 19-09-2017.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο θα κατατεθεί στο λογαριασμό (Τραπεζικό ή ΕΛ.ΤΑ.) τον οποίο δήλωσε στην υπηρεσία μας. ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

